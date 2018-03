Günter Appel ist Fischerkönig

Anzeige

GERLACHSHEIM.Nach der Begrüßung und einem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder zog Günter Appel bei der Jahreshauptversammlung der Anglergemeinschaft Gerlachsheim Bilanz über das abgelaufene Angeljahr.

„Mit Josef Schenk und Klaus Stoll haben wir zwei wertvolle Vereinskollegen und Freunde verloren“, so Appel. Bei einigen Arbeitseinsätzen wurden die Pflegearbeiten am Seegelände durchgeführt. Hervorgehoben wurden neben den vereinsinternen Veranstaltungen das „Vatertagsfest“ und die Teilnahme am „Adventszauber“ im Klosterpark, welche als erfolgreich bezeichnet wurden.

Auch ein Besuch beim traditionellen Ostereierschießen des TSV Marbach am Karfreitag war wieder ein fester Termin. Ferner fanden wieder drei Wertungsfischen statt. Die Jugendgruppe hatte auch einige Treffen. Günter Appel informierte noch über anstehende Arbeiten am See.