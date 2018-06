Gute Zusammenarbeit stand im Mittelpunkt

Anzeige

Beckstein.Zum bereits 47. Mal bilanzierte der SV Winzer Beckstein das vergangene Jahr im vereinseigenen Sportheim. Auf der Agenda standen neben einem allgemeinen und sportlichen Rückblick auch diverse Ehrungen, wobei sich der Vorsitzende Markus Zegowitz über das rege Interesse und die im Vergleich steigende Teilnehmerzahl zu den vergangenen Jahren freute.

Rückblickend auf die Generalversammlung im Herbst des vergangenen Jahres habe sich die Spielgemeinschaft mit dem SV Königshofen als eine intakte Kooperation initiiert, die auch in Zukunft weiterbestehen werde. Weiterhin thematisierte Zegowitz die Etablierung der AH-Mannschaft im Becksteiner Sportverein, die sich inzwischen in Beckstein richtig eingelebt habe und über allen Maßen ein Gewinn für den gesamten Verein darstelle. So sei neben dem erweiterten Spielbetrieb nun auch eine deutliche Belebung des Sportgeländes festzustellen, wie Zegowitz positiv hervorhob.

Stefan Strebel reflektierte indes die vergangenen Veranstaltungen im Jahr 2017 sowie die Mitwirkung bei verschiedenen Festivitäten in Beckstein und Umgebung. Als wichtiger finanzieller Standpunkt des Vereins sei dabei das Engagement der Vereinsmitglieder unerlässlich, weshalb er sich für die gute Unterstützung und Hilfsbereitschaft innerhalb der Mannschaft und der Mitglieder bedankte. Neben verschiedenen kleinerer Veranstaltungen hob Strebel dabei vor allem das Kurparkfest in Bad Mergentheim sowie das Becksteiner Wein- und Winzerfest sowie den Weihnachtsmarkt hervor. Vor allem die Cocktailparty XXXL, die im vergangenen Jahr erstmalig in Kooperation verschiedener Becksteiner Vereine veranstaltet wurde, stellte sich als absolutes Mammutprojekt, dagegen aber auch als einen absoluten Erfolg heraus.