„Gutes tun für mich und andere“

Unterbalbach.Bereits seit vielen Jahren packen tausende Schul- und Kindergartenkinder sowie Mitarbeiter verschiedener Unternehmen in der Vorweihnachtszeit Hilfspakete für notleidende Menschen.

Sich mal besinnen

In der Vorbereitungszeit auf Weihnachten war das Motto „Ruhe finden, sich besinnen und auch mal an andere denken“ fester Bestandteil im Tagesablauf der Kindertagesstätte St. Josef in Unterbalbach.

Dem Elternbeirat war es ein wichtiges Anliegen, gerade in der Weihnachtszeit den Kindern und Eltern bewusst zu machen, dass viele Dinge, die wir als selbstverständlich ansehen, ein großes Geschenk für andere sein kann. Weiterhin, dass jedes Kind mit seiner Familie etwas Gutes für andere tun kann.

Aus diesem Grund wurden gemeinsam an Hand einer vorgegebenen Packliste der Johanniter Hilfspakete für notleidende Menschen in Südosteuropa gepackt. Diese werden von ehrenamtlichen Fahrern, den „Johanniter-Weihnachtstruckern“, an wirtschaftlich schwache Familien, Schul- und Kindergartenkinder, Menschen mit Behinderung, in Armenküchen und Alten- und Kinderheimen ausgefahren.

Jedes Paket enthält die gleichen Lebensmittel und Hygieneartikel wie beispielsweise Zucker, Mehl, Kekse, Duschgel oder Zahnpasta sowie ein Spielzeug für Kinder.

Gemeinsam bemalt

Bei einem großen Sammeltermin trafen sich Kinder und Eltern gemeinsam mit dem Elternbeirat, um ihre Spende in das Päckchen zu legen und zu verpacken. Um den Kindern die Aktion näherzubringen, durften diese in ihrer jeweiligen Gruppe gemeinsam die Pakete bemalen und verzieren.

Insgesamt wurden drei große Pakete von den Kindern gepackt und an die Johanniter übergeben. Detaillierte Informationen zum Projekt finden sich unter www.johanniter-weihnachtstrucker.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018