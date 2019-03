Haben die Eingriffe noch etwas mit Naturschutz zu tun?

Glücklicher Weise darf im eigenen Garten jeder wachsen lassen was er/sie will, zumindest solange die Pflanzen keinen Schaden anrichten. Manche Mitmenschen sehen dies jedoch anders. So hatte ich beispielsweise vor einigen Jahren eine Nachbarin in meinem so gut es geht naturbelassenen Vorgarten, die kurzer Hand dort Pflanzen ausriss: es war ihr zu ungepflegt. Was geht nur in solchen Menschen vor?

Doch wie ist es im Außenbereich, in der „freien Natur“, gibt es die denn überhaupt noch?

Ja klar, möchte man meinen, es gibt ja schließlich Biotope in Deutschland und Naturschutz. Nicht so um Königshofen herum, dort muss scheinbar auch alles ordentlich sein.

So beobachte ich nunmehr seit mehreren Jahrzehnten (neben einigen anderen Anwohnern des Turmbergs), was am nördlichen Turmberg oberhalb des Friedhofs diesbezüglich vor sich geht. Dort befinden sich mehrere Biotopflächen sowie private Grundstücke des Vogel- und Naturschutzvereins.

Laut Auskunft des Umweltschutzamts werden diese Biotope vom Vorstand des Vogel- und Naturschutzvereins „gepflegt“, diesbezüglich gibt es Verträge und sicherlich auch Geld. Was ich natürlich aus Datenschutzgründen nicht erfahren habe.

Welche Eingriffe in die Natur, sprich Lebensräume von Flora und Fauna, jedoch dort unternommen wurden, hat meines Erachtens nichts mehr mit Naturschutz zu tun. So wurde zum Beispiel bis vor einiger Zeit in einem Biotop Brennholz gelagert, zunächst abgedeckt mit einer sich zersetzenden Plane. Das Holz ist zwar verschwunden, die Plastikschnipsel jedoch geblieben und es ist echt mühselig diese einzusammeln. Was unsere Gemüter allerdings mit am meisten berührt hat, waren die neuesten, völlig übertriebenen Abholzungsmaßnahmen von Hecken und den darin gewachsenen frühen Frühblühern, hauptsächlich Weidenbäume.

Bekanntlich benötigen diverse Tier- und Pflanzenarten ihre ganz speziellen Lebensräume, wie zum Beispiel dicht gewachsene Hecken. Doch was passiert, wenn diese Hecken plötzlich ganz verschwinden oder so unter Stock gesetzt werden, dass sie sich nur ganz langsam und spärlich erholen? Der Boden trocknet immer mehr aus und so werden Lebensräume vernichtet. In diesem Gebiet gab es Küchenschellen (die Wiesen waren voll davon), Seidelbast, Herbstzeitlose, verschiedene Distel- und Gräserarten, verschiedene Schlangenarten, Schmetterligsarten und vieles mehr, welche heute verschwunden oder kaum mehr vorhanden sind.

Als besonders makaber empfinde ich, dass dutzende Schilder vom Vogel- und Naturschutzverein an die Bäume genagelt wurden und besonders die mit der Aufschrift „Wildbienenhaus“. Wildbienen brauchen eine intakte Natur mit Futterquellen, die so früh wie möglich nach dem Winter zur Verfügung stehen, zum Beispiel Weiden.

Die liegen jedoch jetzt zersägt vom Vorstand des Vereins als Wegabsperrung vor und hinter dem Kriegerdenkmal, zusammen mit einem vor drei Jahren totgesägten Weidenbaum mit 40 Zentimetern Durchmesser und damals rund zehn Metern Höhe. Wozu Schilder, wenn die Bienen verhungern, da sie in diesem mittlerweile mehrere Hektar umfassenden Gelände außer zwei verbliebenen Weiden keinerlei Frühblüher mehr finden, dank eines Vereins mit solch einem Namen. Und dann noch vor Behörden zu behaupten, diese Weide sei kein Bienenfutter, schlägt dem Fass den Boden aus! Die Natur besteht nicht nur aus bestimmten Arten, sondern ist äußerst komplex und vor allem vielfältig!

Zum Abschluss ein: „herzliches Dankeschön“ an alle Menschen, die aus wirklich ehrenwerten Gründen ein Ehrenamt ausüben ohne Schlagzeilen oder Sonstiges zu erwarten, denn diese sind für mich die Helden der heutigen Zeit,

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019