Halbes Jahr Probenarbeit hat sich gelohnt

Lauda-Königshofen.„Nichts ist, wie es scheint. Keiner ist nur gut oder nur böse. Weiß oder schwarz.“ Mit diesen Worten begann die sehr gelungene Aufführung der Tragikomödie „Das Haus der Mörder“ von Andrea Lederer (frei nach dem Buch „Haus der 13 Mörder“, herausgegeben von Peter Hellinger) durch die Unterstufen-Theater-AG des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda.

Insgesamt 15 Schüler der Utag (Klasse 5 bis 8), zum Teil in Doppelbesetzung, schlüpften voller Begeisterung in die Rollen der Hausbewohner eines Hochhauses. Vom allseits verhassten Hausmeister Siegfried Krötz (Emma Dewor) werden sie bis aufs Blut gereizt. Dieser ist dann auch am Ende die Leiche im Keller und sein Tod wird durch den genialen Privatdetektiv Sherlock Holmes (Emily Günther) untersucht, der schon vorher mehrfach inkognito im Haus unterwegs gewesen war.

Das Ergebnis der Untersuchung ist überraschend, im Sinne von „Nichts ist, wie es scheint“, und die „Lösung des Falls“ – war es ein Mord? – scheint letztlich offen zu bleiben.

Gründe für Mord hatten alle

Gründe genug für einen Mord hatten alle Hausbewohner, die Liste ist lang. Bei den älteren Damen Leni (Nika Zimmermann) und Edith (Nicola Orf) schreckt Krötz nicht einmal vor dem Diebstahl des mühsam für eine Kreuzfahrt Ersparten zurück. Bei der alleinerziehenden und im Beruf voll geforderten Mutter (Anja/Hanna Metzger) zweier pubertierender Teenies, Maja (Marie Feuerstein) und Svenja (Anna Rieger), ist sogar plumpe Anmache im Spiel.

Die beiden Freundinnen Christin (Eileen Nahr) und Petra (Prisca Colberg) engagieren in ihrem Ärger über den „Kotzbrocken“ Krötz die Magierin Marie (Kristina Heibel), um ihn als Knetfigur, mit Kniestrümpfen in den Sandalen, à la Voodoo zum Schweigen zu bringen. Die „Frustrations-Toleranz-Grenze“ der beiden Lehrerinnen Britta (Helena Preuß) und Pheline (Simone Bangel) wird zu weit überschritten, als Krötz ihre alte, zitronengelbe und liebevoll gepflegte Ente (2CV) mittels Buttersäure und Gartenkresse in eine Kresse-Wiese verwandelt.

Das neu entstandene Vertrauensverhältnis zwischen dem Hausbewohner Manfred (Kristina Heibel) und seiner Tochter Sandra (Marie Feuerstein), nach Jahren der Funkstille, wird von Krötz bewusst untergraben, indem er die eigentlich vorgesehene ordentliche Betreuung der Enkeltochter durch Cola, Computerspiele und Schokoriegel in der Hausmeisterwohnung sabotiert.

Dagegen erscheint die Fopperei des italienischen Clowns Andrea (Leon Radó) durch Krötz als „mein Mädchen Andrea“ harmlos, wenn auch lästig. Die Studentin Julia (Francesca Kartes) muss da schon mehr aushalten.

Von dem „Ungeheuer“ Krötz, der offenkundig ihre Briefe geöffnet hatte, anonym zu später Stunde zu einem „date“ eingeladen, ist sie danach mit der Welt fertig: „Ich könnte diesen Mann umbringen!“. Bei Professor Theodor (Leon Radó) und seiner Frau (Mila Janzen) bringt der Streit um ein in den Augen von Krötz unerlaubt auf der Dachterrasse aufgestelltes Teleskop den zerstreuten Gelehrten auf die Palme und ebenfalls auf Mordgedanken.

Lob vom Schulleiter

Ein abendfüllendes Stück, das die Schüler bravourös gemeistert hätten, so der Schulleiter Dr. Gernert in seiner Dankesrede. Es hätte ganz sicher Disziplin erfordert, die teilweise recht langen Texte zu erlernen. Eine großartige Leistung. Zum ersten Mal auf der Bühne des MSG vor vielen Zuschauern zu stehen, dazu gehöre dann auch viel Mut und Selbstvertrauen. Möglich geworden sei dies nach über einem halben Jahr Proben durch die engagierten „Macher“ im Hintergrund, die Leiterinnen der Unterstufen-Theater-AG Desiree Roos, Emily Feuerstein und Sophia Schweitzer (alle 11a).

Für das Bühnenbild, eine detailreich gezeichnete Küche, inklusive einer häufig voller Wut zugeworfenen Tür, zeichnete Romina Wunsch (11a) verantwortlich. Nicht unerwähnt bleiben dürfen die Souffleusen (Anna Epp, 11a und Louisa Feuerstein, 10d), die tatsächlich immer wieder etwas zu tun hatten, und die jungen Techniker Leonard und Benedikt Schulz (beide 9a), die unter anderem für das passende Rampenlicht sorgten. Eine rundum sehenswerte Aufführung mit vielen neuen Talenten. msg/adh

