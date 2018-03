Anzeige

Gerlachsheim.Als ein 38-Jähriger am Montagmorgen zu Fuß und telefonierend auf dem Radweg in Gerlachsheim in Richtung der Fischteiche unterwegs war, hat ihm ein Unbekannter offenbar das Handy aus der Hand gerissen und ist damit geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr. Der Unbekannte näherte sich mit einem dunklen Motorroller von Gerlachsheim kommend. Beim Vorbeifahren fuhr er langsam an den 38-Jährigen heran und entwendete das Smartphone aus seiner Hand. Dann beschleunigte er den Motorroller und fuhr in Richtung Grünsfeld/Fischteiche davon. An dem Motorroller soll ein grünes Kennzeichen mit den Buchstaben „TBB“ angebracht gewesen sein. Der Mann auf dem Motorroller trug einen schwarzen Helm. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 0 93 43 / 6 21 30 entgegen.