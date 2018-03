Hat die Bahn auf dem Land eine Zukunft?

Anzeige

Lauda.„Neue Wege durch das Land? Gegenwart und Zukunft des Schienenverkehrs im ländlichen Raum“ lautet das Thema einer Tagung zum 150-jährigen Bestehen der Taubertalbahn am Freitag, 9. März, von 14 bis 18 Uhr in der Pfarrscheune in Lauda. Veranstalter des mit hochkarätigen Referenten besetzten Symposions sind die Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg, die Stadt Lauda-Königshofen und die Projektgruppe Regionale Eisenbahn (Geschichte) Boxberg .

Mit den Schienenwegen der Eisenbahn wurden in den vergangenen 150 Jahren neue Zukunftswege durch das Land erschlossen und so die Entwicklung ländlicher Regionen entscheidend mitgeprägt. Mit der Tagung wird aber nicht allein die Historie beleuchtet, sondern vor allem die Frage erörtert, welche Rolle der Schienenverkehr heute hat und welche Bedeutung ihm für die Zukunft beigemessen wird.

Flexible Mobilität

Gerade in weitläufigen ländlichen Regionen wie dem Main-Tauber-Kreis steht die Bahn vor mannigfachen Herausforderungen, da für viele Menschen nicht sie, sondern das Auto das Verkehrsmittel erster Wahl für individuelle und flexible Mobilität ist. Wie der Schienenverkehr zukunftsfähig aufgestellt werden kann, erläutert Prof. Dr. Heiner Monheim in seinem Grundsatzreferat.