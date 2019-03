Heimatabend in Oberlauda

Oberlauda.Der Heimat-Kulturverein Oberlauda veranstaltet am Mittwoch, 27. März, um 19.30 Uhr einen Heimatabend in der Ländlichen Heimvolksschule in Oberlauda. Mit fränkischen Vesperbroten und Wein soll das Thema „Bauernkrieg in Oberlauda“ thematisch aufbereitet werden. Archivar Wolfgang Haas hat über Jahrzehnte umfangreiches Material zum Thema gesammelt. Für diesen Abend hat man sich seitens des Vorstands des HKV Oberlauda überlegt, dass nicht der Monolog eines Referenten den Abend bestimmen soll, sondern Kurzbeiträge von verschiedenen Personen. Insbesondere auch Erzählungen der Gäste sind ausdrücklich willkommen. Viele Funde der Ortsbewohner im Umfeld der 1525 in Brand gesetzten große Burganlage Oberlauda und deren Erzählungen lassen einen spannenden Abend erwarten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019