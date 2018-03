Heimatmuseum wieder geöffnet

Anzeige

Lauda.Lebendige Einblicke in den Alltag früherer Generationen gewährt das Heimatmuseum, das ab dem morgigen Ostersonntag an Sonn- und Feiertagen von 15 bis 17 Uhr geöffnet ist. In dem Fachwerkhaus in der Stadtmitte von Lauda (Rathausstraße 25) tauchen Besucher in die Vergangenheit ein und gewinnen unter anderem einen Eindruck vom Leben und Arbeiten einer Winzerfamilie. Ebenso widmet sich eine Ausstellung den Heimatvertriebenen. Im Bundeswehrraum dokumentiert Originalinventar die einstige Bedeutung als Bundeswehrstandort. Ebenso nimmt das Handwerk eine prominente Stellung ein. Von der Drechselbank bis zum Webstuhl dokumentieren zahlreiche Exponate die Arbeitsmethoden in früheren Zeiten. Zu guter Letzt gewährt ein originalgetreu eingerichtetes Klassenzimmer authentische Eindrücke von früher. Hier hat man die Gelegenheit, auf echten Schulholzbänken Platz zu nehmen. Weitere Ausstellungen ergänzen das Heimatmuseum. Gruppenführungen sind unter Telefon 0 93 43 / 45 17 oder 0 93 43 / 50 11 28 möglich.