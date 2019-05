Heinz Dumbeck verabschiedet

Königshofen.Bei der Hauptversammlung des Fördervereins des SV blieb im Vorstand fast alles in bewährten Händen. Das Präsidium bilden nach wie vor Jörg Aeckerle, Jochen Spiller und Berthold Schweikert sowie neu Andreas Schmitt.

In seinem Jahresbericht zog Jörg Aeckerle ein positives Fazit. Er würdigte vor allem den scheidenden Schriftführer Karl-Heinz Dumbeck, der seit fast 20 Jahren in der Vorstandsetage des Fördervereins mitwirkte. Der Vorsitzende des SV Königshofen, Herbert Bieber, freute sich darüber hinaus, dass man mit Andreas Schmitt einen weiteren ehemaligen Spieler in die Vereinsarbeit eingebunden habe.

Es folgte der Kassenbericht des Schatzmeisters, dem Kassenprüfer Bernhard Geisler eine einwandfreie Führung attestierte. Die Entlastung des Vorstands nahm Werner Keppner vor und wurde auch einstimmig angenommen.

Unter dem Tagesordnungspunkt Ehrungen durften sich Werner Keppner und Uwe Fürst sowie die Firmen Aeckerle Holzbau, Intersport MuM und Autohaus Schmauser für lanjährige Mitgliedschaft über die Ehrenurkunden in Bronze freuen. Die Neuwahlen ergaben folgende Ergebnisse: Präsident Jörg Aeckerle, Vize-Präsident Jochen Spiller, Schatzmeister Andreas Schmitt, Schriftführer Berthold Schweikert, Kassenprüfer Bernhard Geisler und Martin Michelbach, Beisitzer Herbert Bieber, Hubert Deckert und Norbert Bamberger. a.i.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.06.2019