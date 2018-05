Heppenheim erkundet

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.„Fahrt in die hessische Toskana“, lautete das Motto des Betreuungswerkes Post und Telekom und der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Main-Tauber-Kreis zu einer Studienfahrt für Senioren. Die Tour wurde vom Seniorenbeiratsvorsitzenden Wolfgang Bieber und seinem Team geplant. Die Busfahrt mit über 45 Teilnehmern führte zunächst zum Luftkurort Bensheim. Hier wurde auf eigene Faust die Innenstadt mit den historischen Adelshöfen, den liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern, engen Gassen und der Marktplatz erkundet. Nach dem Mittagessen in Heppenheim ging es weiter zu einer Stadtführung. Gezeigt wurde die interessante Innenstadt mit ihren prächtigen Gebäuden. Nach den vielen Erlebnissen ging es nach einer kurzen Busfahrt ins Grüne zum Staatspark „Fürstenlager“ in Bensheim-Auerbach. Die zweite Bildungsfahrt ist für September geplant. wobey