Herausforderung gemeistert

Boxberg.Musikschüler des Boxberger und Grünsfelder Raumes an der „Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal“ Lauda-Königshofen, unter Schulleiter Edgar Tempel und seiner Stellvertreterin Manja Huber brachten den Gästen bei ihrem jährlichen Musikschulpodium in der Aula des Schule Boxberg wieder ein buntes Potpourri ihres Könnens zu Gehör.

Viele Eltern und Großeltern waren der Einladung gefolgt und wurden von Schulleiter Tempel begrüßt. Alle Instrumentalisten zeigten voller Stolz was sie können, daher war es für sie eine Herausforderung vor ihren Eltern, Großeltern und Gästen spielen zu können, was mit großem Beifall belohnt wurde.

Das umfangreiche Programm beinhaltete Werke herausragender Komponisten verschiedener musikalischer Epochen. Den Anfang machte die Blockflöten-AG mit dem Titel: „Triumphmarsch“ und „Die deutsche Nationalhymne“ gespielt von Anna Gehrig, Emilia Lorenz, Stella Makosch und Hannah Bruchmann, folgend ein altfranzösisches Lied mit Zoe Lipka am Klavier und auf der Querflöte von Senna Kaludra „Hänschen Klein“. Filomena Görg und Melina Dietz spielten auf der Querflöte „Sieben Tage Regenwetter“.

Der jüngste im Bunde, Leon Hofmann (unter fünf Jahre) verzauberte zusammen mit Manja Huber an der Violine mit dem Stück: „Alle Vögel sind schon da“.

Ein Hörgenuss war das Menuett von Maya Sofie Hirt ebenfalls an der Querflöte. Folgend ein Allegro moderato und ein Rock’n Roll“ mit Jule Reichert am Cello und Peter Leicht am Klavier.

Finn Hökel spielte ein „Tambourin“ und ein Menuett. Die Schülerin Emilia Kilian hatte mit einer „Andante“ den Beifall auf ihrer Seite. So wie Alexandra Güßgen zusammen mit ihrer Lehrerin Elena Hermann. Leni Kaludra wartete nochmals auf mit „Jolly“. Zum Abschluss folgte noch Franca Steffan am Cello mit einer Sonate Nr. 5 e-moll und einem Largo – Allegro, begleitet von Peter Leicht am Klavier.

Mit viel Stimmung war noch „Mamma Mia“ und „The Last Rose of Summer“ mit Julia Gagalick und Nina Schäfer zu hören. Zum krönenenden Abschluss trat das Streicher- Vororchester auf mit einem Andante Serioso und Rondo spiritoso aus „Italian Suite“.

Für die musikalischen Erfolge der Boxberger zeigten sich jeweils verantwortlich die Musiklehrer Schulleiter ,Edgar Tempel, (Cello), Elena Hermann (Querflöte) Manja Huber (Violine und Streichorchester), Jürgen Schmitt (Klavier) und Natali Krasnoperova (Klavier). wahe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019