Hermann Zäuner geht nach 43 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand

Lauda.Im festlichen Rahmen der Ruppel-Weihnachtsfeier verabschiedete Geschäftsführer Thomas Rainer nach 43-jähriger Firmenzugehörigkeit den ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden Hermann Zäuner in den Ruhestand.

Zäuner begann seine berufliche Laufbahn bei Ruppel als Schreiner in der Abteilung Maschinensaal 1975. Im April 1984 wurde er zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt und behielt dieses Amt bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand inne. Er vertrat in den 34 Jahren seiner Amtszeit mit Leidenschaft die Interessen seiner Arbeitskollegen nicht nur gegenüber der Geschäftsleitung, sondern auch in der Gewerkschaft.

Mit Hingabe und Engagement widmete sich Zäuner als Betriebsratsvorsitzender einem weitgefächerten Themenfeld. Trotz seiner sozialen Verantwortung gegenüber den Arbeitnehmern verlor er dennoch auch nie die unternehmerische Verantwortung der Geschäftsleitung aus den Augen und wusste diese immer einzuschätzen. Zäuner nahm aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Feier teil.

Ebenfalls wurde Gerhard Rössner mit einer 42-jährigen Betriebszugehörigkeit verabschiedet. Er wurde 1976 als Schlosser für die Abteilung Metallbearbeitung eingestellt, wo er bis zum Eintritt in den Ruhestand tätig war. Während seiner gesamten Zeit bei Ruppel zeigte Rössner stets überdurchschnittlichen Einsatz als gut ausgebildeter Facharbeiter.

Für eine Betriebszugehörigkeit von 40 Jahren wurde Jürgen Brennfleck ausgezeichnet. Ebenfalls erhielt er die Ehrenurkunde des Landes, unterzeichnet durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann und überreicht vom stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Lauda-Königshofen, Siegried Neumann. Brennfleck trat 1978 ins Unternehmen ein und absolvierte eine drei-jährige Ausbildung zum Holzmechaniker. Nach erfolgreichem Abschluss ist er seit 1981 in der Abteilung Maschinensaal tätig.

Auch die Ehrung von zwei 35-jährigen Betriebsjubilaren stand auf der Tagesordnung. Alexander Düll kam 1983 zu Ruppel, und absolvierte eine Ausbildung zum Holzmechaniker. Nach erfolgreichem Abschluss wurde er zunächst in der betriebseigenen Sonderwerkstatt eingesetzt. Seit 2006 ist Düll in der Abteilung Endmontage tätig.

Ebenfalls 1983 trat Silvia Geiger ins Unternehmen ein. Als erfolgreich ausgebildete Technische Zeichnerin im Bereich Holzmechanik, wurde sie zunächst zwei Jahre im damaligen Konstruktionsbüro Ladenbau eingestellt. Seit 1989 arbeitet Geiger in der Abteilung Arbeitsvorbereitung im Bereich CAD.

25 Jahre Verbundenheit zum Unternehmen gaben Anlass vier Mitarbeiter auszuzeichnen, darunter Wolfgang Geisler. Seit seinem Eintritt ins Unternehmen im Juni 1993 ist er als Meisterstellvertreter in der Abteilung Versand eingesetzt.

Ebenso kam Heiko Rüttling in diesem Jahr zur Firma. Nach erfolgreichem Abschluss seiner dreijährigen Ausbildung zum Holzmechaniker wurde Rüttling bis 2006 in der Sonderwerkstatt eingesetzt und anschließend in die Abteilung Endmontage übernommen, wo er heute noch tätig ist.

Auch Heiko Scheible begann seine Ausbildung zum Holzmechaniker im Unternehmen und wurde nach erfolgreichem Abschluss 1995 in die Abteilung Endmontage übernommen. Noch im gleichen Jahr wechselte er in die Abteilung Maschinensaal.

Als Vierter in dieser Runde wurde auch Jakob Suchyta für mehr als zwei Jahrzehnte Einsatz gedankt. Er absolvierte ebenfalls seine dreijährige Ausbildung zum Holzmechanik bei Ruppel und wurde nach erfolgreichem Abschluss in die Abteilung Endmontage übernommen. Seit 2010 ist Suchyta in der Abteilung Lack Metall tätig.

Für zehn Jahre Firmentreue wurden drei Mitarbeiter geehrt: Rebecca Felser, Sven Göbet und Mirco Langner.

Thomas Rainer dankte allen Mitarbeitern, besonders natürlich allen Jubilaren, für die gemeinsam erbrachten hervorragenden Leistungen in diesem Jahr. Er freue sich bereits auf das bevorstehende Jahr und die vielen spannenden Projekte.

Hubert Tschall, der in diesem Jahr neu ins Amt des Betriebsratsvorsitzenden gewählt wurde, schloss sich den Worten von Geschäftsführer Rainer an. Er dankte der Belegschaft für ihren unermüdlichen Einsatz 2018.

Im Anschluss der Ehrungen wurde der gemütliche Teil der Feier mit einer Vorführung der Jugendgruppe „Perform your style“ der Musicalabteilung des Gesangsvereins Edelfingen eingeleitet. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018