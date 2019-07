Herren 60 schaffen den Aufstieg

Die Becksteiner Tennisherren schlossen die laufende Runde mit großem Erfolg in der 1. Bezirksliga ab und agieren künftig in der Oberliga. Zum Abschluss gelang ein 6:3-Sieg.

Beckstein. Die Damenmannschaft der Spielvereinigung TC Beckstein/TC Grünsfeld empfing im letzten Gruppenspiel der laufenden Saison den TV aus Dittwar. Der Blick auf die Tabelle machte deutlich: Selbst ein klarer 9:0-Sieg würde für den Gruppensieg nicht mehr reichen, zu weit war der TC Sulzbach enteilt und hatte die Meisterschaft schon in der Tasche.

Mächtig ins Zeug gelegt

Dennoch legten sich alle Akteurinnen der Spielvereinigung aus Beckstein und Grünsfeld mächtig ins Zeug und schafften in allen Matches ausnahmslos hohe Siege gegen die sich tapfer wehrenden Mädels aus Dittwar.

Mit dem zuvor nicht erwarteten zweiten Platz ist damit die aktuelle Medenrunde erfolgreich zu Ende gegangen.

Bei den Senioren H 60 in der 1. Bezirksliga dagegen ging es bei vollem Programm an diesem Wochenende schon um alles. Am Freitag das Nachholspiele der Doppel gegen den TC Schriesheim, am Samstag die letzte Partie.

Tabellenführung angewachsen

Nachdem die Becksteiner in den Einzeln gegen Schriesheim, wie berichtet, mit 4:2 führten, wurden noch zwei weitere Matchpunkte in den Doppelbegegnungen errungen. Nun war die Tabellenführung auf drei Matchpunkte gegenüber dem Tabellenzweiten TSG Hardheim/Külsheim ausgebaut und die Becksteiner schienen die besseren Karten im Kampf um die Meisterschaft zu besitzen.

Allerdings kündigten die Schriesheimer nach den Doppelspielen an – sehr zum Ärger der Becksteiner Truppe – am nächsten Tag nur mit vier Spielern nach Hardheim reisen zu wollen. Ein hoher Sieg des Tabellenzweiten war zu befürchten, der Vorsprung der Becksteiner könnte leicht dahinschmelzen und die Meisterschaft auf dem letzten Meter verspielt werden.

Ein 6:3 musste her

Nach der Arithmetik musste mindestens ein 6:3 im letzten Gruppenspiel erreicht werden, um garantiert Meister zu werden und nicht mehr abgefangen werden zu können (bei Matchpunktegleichheit zählt der direkte Vergleich, den die Becksteiner gewannen). Also machten sich die Männer an die Arbeit im Spiel gegen den TC Walldorf Astoria. Und diese Mannschaft erwies sich als widerspenstiger, als erwartet. Nach den Einzelspielen führte Beckstein mit 4:2 – und tatsächlich gelangen in den Doppeln noch zwei Punkte zum erhofften 6:3.

Damit war die Meisterschaft in der 1. Bezirksliga und der damit verbundene Aufstieg in die Oberliga hauchdünn perfekt, denn Hardheim/Külsheim gewann tatsächlich 8:1. KaZe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019