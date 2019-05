Herren 65 auf Siegerstraße

Lauda.Für die Damen 60 der TSG des TC Rot-Weiß Lauda kam in der 1. Bezirksliga der erwartet starke Gegner aus Assamstadt nach Lauda und erwies sich als ein echter Prüfstein. Der ungeschlagene Tabellenführer dieser Gruppe führte bereits nach den Einzeln mit 3:1.

Nur Carola Kramer vom TC RW behielt die Oberhand und gewann ihr Match 6:4 , 6:2. Für den zweiten Punkt an diesem Spieltag sorgten Helga Dörr und Gabi Düll, die ihr Doppel 6:4 und 6:2 gewannen. Mit 4:2 ging diese Begegnung an Assamstadt.

Ungeschlagen an der Spitze

Auf der Siegerstraße blieben die Herren 65 des Tennisclubs Rot-Weiß Lauda. Nach dem 7:2-Erfolg in Pfaffengrund führen sie ungeschlagen die Tabelle in der 1. Bezirksklasse an. Rolf Seeliger 6:4, 6:0, Wilfried Weniger 6:3, 6:2 und Alfred Schleicher 6:3, 6:2 sorgten für die 3:0-Führung an diesem Spieltag.

Klaus Slomka bezwang seinen spielstarken Gegner 7:5, 6:3 und Friedhelm Kleist blieb ebenfalls Sieger.

Nur Franz Broens musste sich nach großem Kampf im Match-Tiebrake mit 10:7 geschlagen geben.

Das Doppel Friedhelm Kleist/Alfred Schleicher ging leider 6:7, 3:6 verloren, doch das Doppel Rolf Seeliger/Franz Broens gewann 6:2, 6:0, das gleiche Ergebnis erzielten Klaus Slomka/Wilfried Weniger bei ihrem 6:2, 6:0 Erfolg.

Nach der Pfingstpause steht für diese Mannschaft die Entscheidung dieser Medenrunde an. dido

