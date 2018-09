KÖNIGSHOFEN.Nach dem Bilderbuchstart der Messe am Wochenende steht heute ein messefreier Tag an. Es ist deshalb kein Messebetrieb und die Agima, die Tauber-Franken-Halle sowie die Stände und Schaustellerbetriebe bleiben geschlossen. Morgen geht es dann unter anderem mit einem Kinderfestumzug mit anschließendem Luftballonwettbewerb und Spielenachmittag auf dem Sportplatz weiter. Die Senioren können sich ab 14.30 Uhr in der Tauber-Franken-Halle auf einen bunten Nachmittag mit dem Schlagersänger Andy Hocewar freuen. Der Abend gehört dann den Vereinen, für die die Band „Grumis“ ab 20 Uhr spielen wird. Bereits um 13.30 Uhr und dann wieder ab 16 Uhr unterhält das Duo „Two Tops“ die Messebesucher ebenfalls in der Tauber-Franken-Halle.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018