HG will mehr Nachwuchs

Königshofen.Mit einem Rückblick auf die Feierlichkeiten zu 50 Jahre Handball in Königshofen und 20 Jahre Handballspielgemeinschaft HG Königshofen/Sachsenflur im vergangenen Jahr eröffnete Abteilungsleiter Gerhard Meyer die Generalversammlung der HG Königshofen/Sachsenflur.

Die Landesligameisterschaft der Männer in der Runde 2016/2017 sei das sportliche Highlight gewesen. Im Jugendbereich sei man auch in der Hallenrunde 2017/2018 auf Spielgemeinschaften angewiesen gewesen, um den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können, so Meyer weiter. Der Trainingsbetrieb sei hierbei oft eine logistische Herausforderung. Ziel müsse es sein, wieder mehr eigenen Nachwuchs zu gewinnen. Probleme gebe es jedoch in der Betreuung der Mannschaften, auch die Bereitschaft von Eltern und Kindern zu regelmäßigem Training und Spielteilnahme nehme ab.

Im Anschluss verlas Sascha Bleckmann den Kassenbericht, die Kassenprüfer Marianne Boger und Thorsten Hohl bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.