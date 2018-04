„Hier fühle ich mich wie im Paradies“

Anzeige

Freunde unterstützen ihn

Seinen Job liebt er nicht unbedingt, aber: „Dadurch kann ich meine Rechnungen bezahlen.“ Und – mit Unterstützung seiner Freunde aus der „KiT“-Community und vom TV Dittigheim – ins Taubertal reisen.

In Dittigheim und Königshofen kommt der wahre Eamon Oconnor zum Vorschein. Der 41-Jährige trägt die Haare, um die ihn so manche Frau beneiden würde, offen, seine Jeansjacke ist mit Metal-Aufnähern übersät. „Die neuen stammen alle aus Königshofen“, erklärt er lächelnd.

Letztes Jahr nämlich ging sein größter Traum für ihn erstmals in Erfüllung. Einmal beim Festival in Königshofen dabei zu sein – das hatte er sich lange gewünscht. Doch wie kommt jemand aus Trinidad und Tobago überhaupt auf das „KiT“? „Jeder in der Metal-Underground-Szene kennt es“, antwortet er. Was früher undenkbar gewesen wäre – durch das Internet ist es möglich.

Heavy Metal liebt er seit seinem zehnten Lebensjahr. Durch seinen älteren Halbbruder lernte er die Musik der Scorpions kennen. „Ich liebte, was ich da hörte. Und deshalb wollte ich immer mehr von dieser Musik.“ Irgendwann landete Eamon Oconner beim Heavy Metal und fand dort so etwas wie eine Heimat: „Ich hatte keine Freunde, wurde in der Schule oft geärgert. Heavy Metal war meine Flucht.“

Und dann also seine ganz persönliche Premiere 2017. Der Start war etwas holprig. Nach dem elfeinhalbstündigen Flug nach Frankfurt und der unkomplizierten Bahnfahrt nach Würzburg ging es per Regionalzug nach Lauda.

Thorsten Hepp, der zusammen mit Michael Hönninger das Warm Up in Dittigheim organisiert und mit den „KiT“-Machern Oliver Weinsheimer und Tarek Maghary befreundet ist, hatte ihm eingeschärft, in Grünsfeld auszusteigen. Dort stand Hepp, um den weitgereisten Gast abzuholen. Doch als er „Grünsfeld-Zimmern“ hörte, verließ Eamon Oconnor den Zug – und stand erst einmal ziemlich verloren da. Man fand sich dann doch – und der Mann aus der Karibik fühlte sich schlagartig wie im Paradies.

Genauso geht es ihm auch heute, bei seinem zweiten Aufenthalt. „Schauen Sie sich doch um!“, sagt er und lässt seinen Blick über Dittigheim schweifen, „das ist einfach traumhaft hier.“

Den Einwand, dass viele Deutsche das auch von seiner Heimat denken, lässt er nicht gelten: „In Trinidad herrscht Chaos. Wie in Amerika gibt es dort riesige Shopping Malls, alle Geschäfte und Fast- Food-Restaurants haben rund um die Uhr geöffnet, und der Verkehr ist ein einziger Alptraum. Außerdem ist der ganze Inselstaat vom Öl abhängig. Es gibt so viel Korruption und Gier. Alles dreht sich nur ums Geld.“ Deshalb ist für ihn der Heavy Metal auch heute noch eine Art Flucht aus der Realität. Er erwähnt die große Armut dort, die viele Menschen in die Kriminalität treibe. „Ich sehe immer zu, dass ich meine Supermarktbesuche bis 18 Uhr erledigt habe. Danach ist man nicht mehr sicher.“ Und er sagt weiter: „Hier in Dittigheim kann ich nachts um 1 in meine Unterkunft laufen, und es passiert mir nichts. Das nenne ich Freiheit.“

Mit Schaudern erinnert er sich daran, wie er sich im letzten Jahr nach seiner Heimkehr fühlte: „Es kam mir vor, als sei ich wie ein junger Vogel aus dem Nest gefallen. Vier Monate dauerte es, bis ich mich wieder an mein Leben zu Hause gewöhnt hatte.“ Und er fügt einen Satz hinzu, der sehr nachdenklich macht: „Die KiT-Community müssen Sie sich wie eine große Familie vorstellen. Ich werde hier viel besser behandelt als in meiner Heimat. Hier fühle ich mich zu Hause. “

„Friedliebend und freundlich“

Dass die Metal-Underground-Anhänger oft argwöhnisch beäugt werden, macht ihn ein bisschen traurig: „Die Leute denken immer das Schlimmste, eben weil wir anders aussehen. Sie nehmen sich nicht die Zeit, sich uns mal genauer anzuschauen und zu sehen, wie wir wirklich sind.“ Und wie sind sie seiner Meinung nach wirklich? „Wir sind friedliebend, freundlich und hören eben Heavy Metal. Gewalt ist für uns ein Fremdwort.“

Und dann hält er auf der Bank vor der Turnhalle in Dittigheim noch ein Plädoyer für seine Musik: „Heavy Metal ist ein Geschenk. Alles, was ich über das Leben gelernt habe, habe ich dadurch erfahren.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.04.2018