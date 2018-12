Hochschwangere Frau in Pkw eingeklemmt

Königshofen.Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignete sich am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr auf der B 292 in Königshofen. Ein von Lauda kommender Peugeot kollidierte im Einmündungsbereich der Kasernenstraße mit einem aus Königshofen kommenden Mercedes. Die hochschwangere Fahrerin des Peugeot wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Lauda-Königshofen unter

...