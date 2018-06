Hochwertige Ausbildung

Anzeige

Munter ging es am Klavier weiter. Mit Darja Minor und Lorena Krause haben auch die Jüngsten unter den Musikern erste Bühnenerfahrung sammeln können und ihre sehr gut vorbereiteten Stücke mit viel Spielfreude vorgetragen. Viel Applaus erntete auch Isabella Sack mit der Querflöte für ihre spritzig vorgetragenen Stücke von Daniel Hellbach. Dass man auf einer Geige nicht nur klassische Werke spielen kann, weiß jeder schon von namhaften Künstlern der Gegenwart. Auch der Nachwuchs übt sich fleißig darin. Fiona (Geige) und Julius Kura (Keyboard) haben mit „Part of me“ von Katy Perry poppige Akzente gesetzt, die gleich danach von Matteo Hanselmann an der Gitarre fortgeführt wurden. Zusammen mit seinem Lehrer Jochen Kaiser ließ er Stimmung aufkommen mit “The Boxer“ von Simon & Garfunkel.

Rhythmische Präzision verlangte dann das Stück „What about us“ (Pink) Elena Baumeister an der Querflöte ab. Im Duett mit ihrer Lehrerin Leonore Ringlein ist ihr das meisterhaft gelungen. Das absolute Kontrastprogramm folgte direkt mit „Allemanda“ aus einer barocken Sonate, ebenfalls von Elena Baumeister an der Querflöte gespielt und von Ihrer Lehrerin am Klavier begleitet.

Nun wurde es voll auf der Bühne. Das Vororchester der Streicher mit Verstärkung am Klavier nahm die Bühne in Beschlag und erfreute das Publikum mit einem allseits bekannten Lied, „Freude schöner Götterfunken“ von Ludwig van Beethoven. Treffsicher intonierten die Schüler auch die nächsten beiden Lieder und folgten ihrer Leiterin Manja Huber mit großer Aufmerksamkeit genau auf den Schlag.

Helena Meissner überzeugte mit dem fließend und mit Leichtigkeit gespielten Stück „River flows in you“ von Yiruma und „Larissas Lied“ aus dem Film „Wunderkinder“. Noch einmal modern wurde es mit dem Song „Love my Life“ von Robbie Williams und Luisa Sack an der Querflöte, die mit ihren jungen Jahren schon beachtliches Können zeigte.

Den Abschluss des sehr entspannten musikalischen Abends machte Luca Petria am Klavier mit dem sehr anspruchsvollen dritten Satz aus der „Sturmsonate“ von Ludwig van Beethoven. Es ist ein musikalischer Genuss, ihm zuzuhören so gefühlvoll und ausgereift wie er das Stück interpretierte.

Die Dankesworte der stellvertretenden Schulleiterin Manja Huber richteten sich an alle beteiligten Nachwuchskünstler, die sehr viel Mühe auf sich nehmen, um solche hervorragenden Leistungen präsentieren zu können.

Ebenso würdigte er die Eltern, die ihre Kinder tagtäglich motivieren und unterstützen sowie die Lehrkräfte, deren Wissen und pädagogische Fähigkeiten entscheidend zu einer hochwertigen musikalischen Ausbildung des Nachwuchses beitragen. mahu

