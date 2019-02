Königshofen.Das glückliche Paar und die Musik gehören zu jeder Hochzeitsfeier. Das Brautpaar eröffnet die Tanzfläche in perfekter Harmonie und weckt bei den Gästen die Lust auf Tanzen. Wenn der Dancefloor immer gut gefüllt ist, entstehen tolle Stimmung und sehr emotionale Momente – bis tief in die Nacht.

Damit Brautpaar und Gäste gut tanzen können, bietet der Tanzsportclub Lauda-Königshofen einen Hochzeitskurs an. An sechs Abenden werden die wichtigsten Gesellschaftstänze unterrichtet und geübt – von Langsamem Walzer bis Cha Cha Cha. Einfache, leicht zu erlernende, aber wirkungsvolle Figuren stehen im Vordergrund. Das erfahrene und qualifizierte Trainerpaar Susanne und Dr. Peter Brückner geht individuell und humorvoll auf alle Teilnehmer ein. Rechtzeitig vor Beginn der Hochzeitssaison werden Brautpaare und Gäste in Schwung gebracht.

Die sechs Kursabende finden vom 12. März bis 16. April immer dienstags von 20 bis 21.30 Uhr statt. Treffpunkt ist jeweils in der Schulturnhalle Königshofen, Alban-Stolz-Straße 17.

Mitzubringen sind Schuhe mit Leder- oder anderen glatten Sohlen sowie bequeme Kleidung.

Es wird paarweise Anmeldung erwünscht, Einzelpersonen sind nach Rücksprache möglich. Weitere Informationen und Anmeldung bei Dr. Peter Brückner, Telefon 07931/51107 oder Handy 0160/9375733, sowie per E-Mail an vorstand@tsc-lauda-koenigshofen.de.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019