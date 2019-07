Lauda.Das Hofweinfest des Weinguts Johann August Sack findet am Freitag, 2. August, und am Samstag, 3. August, in der Bahnhofstraße 30 statt, Beginn ist jeweils um 180 Uhr. Aus dem familieneigenen Weingut erwarten den Weinliebhaber ausgezeichnete Weine und kulinarische Spezialitäten, die auf den Wein abgestimmt sind. Am Freitag ziehen ab 19 Uhr die „3 Franken mit dem Kontrabass“ unplugged mit Saxofon, Kontrabass und akustischer Gitarre durch das Publikum. Zum ersten Mal im Taubertal spielen am Samstag ab 19 Uhr „The Village Boyz“ aus Westernhausen. Die dreiköpfige Band musiziert am liebsten mit Gitarre, Trommel und Kontrabass.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019