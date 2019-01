Hohe Auszeichnung für Bürgermeister Maertens

Lauda-Königshofen.Eine Überraschung erwartete Thomas Maertens bei einem Delegationsbesuch in Boissy-Saint-Léger. Im Rahmen des dortigen Neujahrsempfangs wurde Lauda-Königshofens Bürgermeister von seinem Amtskollegen Régis Charbonnier mit der Bürgerehrenmedaille der französischen Partnerstadt ausgezeichnet.

„Wir ehren Sie heute Abend insbesondere für Ihre Persönlichkeit und Ihr Engagement zugunsten der Entwicklung der Freundschaftsbeziehungen zwischen unseren beiden Partnerstädten und unseren jeweiligen Bürgern“, betonte Charbonnier in seiner Laudatio. Im Jahr 2004, als Maertens zum Bürgermeister der Stadt Lauda-Königshofen gewählt wurde, sei die drei Jahre zuvor unterzeichnete Partnerschaft zwischen beiden Städten im Entstehen gewesen. „Seit 2008 bin ich Zeuge Ihrer Unterstützung und Ihrer Bemühungen zugunsten der deutsch-französischen Freundschaft“, hob Boissys „Maire“ gegenüber seinem Amtskollegen aus dem Taubertal hervor. „Heute haben wir eine besonders dynamische und aktive Partnerschaft“, akzentuierte er.

Dazu zählten viele gegenseitige Besuche sowie unter anderem viele schulische, assoziative, kulturelle und sportliche Austausche, zudem auch gemeinsame Gemeinderatssitzungen. 2011 wurde gemeinsam das zehnjährige Bestehen der Städtepartnerschaft ausgiebig gefeiert. „Wir hoffen, dass wir 2021 gemeinsam das 20-jährige Bestehen bejubeln können“, meinte Charbonnier. Darüber hinaus erinnerte er daran, dass am 6. Oktober 2012 der Partnerschaftspakt durch abermalige Ratifizierung, feierlich erneuert und gestärkt worden sei.

„Sie sind unzählige Male nach Boissy gekommen, ob zu festlichen Anlässen oder zu Zeremonien wie etwa dem 100. Jahrestag des Ersten Weltkriegendes im letzten November. Und das nur mit Waffen Ihrer Neugierde, Ihrer guten Laune, Ihrer Frankophilie sowie Ihrem Interesse an Kunst, Kultur, und französischer Gastronomie“, berichtete Charbonnier. Er hoffe, dass Maertens Aufenthalt in Boissy dieses Mal speziell mit dem Treffen der Schüler einer Klasse der Grundschule „Bois Clary“ und dem Besuch der „Closerie Falbala“ der „Dubuffet-Stiftung“ in der Nähe von Boissy in Périgny-sur-Yerres aufs Neue eine Bereicherung sei.

„Ich bin daher sehr stolz, Sie heute Abend für Ihre Aktionen und ihren Einsatz zugunsten der Freundschaft zwischen unseren Ländern und unseren beiden Städten mit der Ehrenmedaille der Stadt Boissy-Saint-Léger auszuzeichnen“, unterstrich das französische Stadtoberhaupt abschließend.

Bürgermeister Thomas Maertens hingegen war ebenfalls nicht mit leeren Händen nach Boissy gekommen. Er überreichte seinem französischen Amtskollegen ebenfalls die Ehrenmedaille der Stadt Lauda-Königshofen.

„Die Auszeichnung Charbonniers bringe ebenfalls dessen Verdienste um eine gegenseitige Vertiefung der Freundschaft zwischen Boissy und Lauda-Königshofen zum Ausdruck, hob Maertens in einer Laudatio hervor.

Nach seiner Wahl zum Bürgermeister der Stadt Boissy-Saint-Léger im Frühjahr 2008 habe eine seiner allersten Aktionen Charbonnier nach Lauda-Königshofen geführt, um die Partnerstadt kennen zu lernen. Zudem habe sein französischer Kollege als sehr baldige Amtshandlung in der Stadtverwaltung das Budget für Schüleraustausch, Kennenlernfahrten und kulturellen Austausch erhöht sowie die Begründung eines Städtepartnerschaftsvereins gefördert, mit dem Ziel, das Austauschprogramm mit Lauda-Königshofen zu erleichtern und mitzuhelfen, möglichst jeden interessierten Bürger an solchen Projekten teilhaben zu lassen.

„Es ist Ihnen wichtig, persönlich jede Delegation aus Lauda-Königshofen zu begrüßen“, meinte Maertens an Charbonnier gerichtet. „Während Ihrer nunmehr über zehnjährigen Amtszeit waren Sie schon häufig in unserer Stadt wie etwa bei mehreren Neujahrsempfängen oder beim Multi-Kulti-Fest als auch bei mir privat zu Gast“. Noch in bester Erinnerung dürfte für viele das zehnjährige Jubiläum der Städtepartnerschaft sein, zu dem 155 Bürger und Repräsentanten aus Lauda-Königshofen in Boissy Zeuge einer grandiosen Feier geworden seien.

Wie wichtig Charbonnier die deutsch-französische Freundschaft im Besonderen sei, habe er anlässlich der sehr bewegenden Gedenkfeier zum Jubiläum „100 Jahre Ende Erster Weltkrieg“ erneut anschaulich bewiesen.

„Ich bin mir bewusst, dass es eine große Herausforderung darstellte, eine würdevolle Gedenkfeier zwischen ehemaligen Kriegsgegnern zu organisieren. Dies ist außerordentlich gut gelungen“, unterstrich Maertens.

„Für all diese Verdienste beehre ich mich, Regis Charbonnier die Bürgermedaille der Stadt Lauda-Königshofen zu verleihen“, resümierte er. pdw

