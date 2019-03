Hohe schauspielerische Qualität

Der Weimarer Kultur-Express erzählte in der Gemeinschaftsschule in Lauda eine packende Drogengeschichte.

Lauda. Angespanntes Schweigen herrscht in der Turnhalle der Gemeinschaftsschule, Irritation liegt in der Luft – schließlich war vor den Augen von knapp 200 Lernpartnern gerade Flo an einem Herzinfarkt gestorben und wurde von Anne mit einer schwarzen Plastikplane zugedeckt. Die Anspannung löst sich erst, als die beiden Schauspieler des Weimarer Kultur-Expresses sich vor ihrem Publikum verneigen.

Das ist das Ende einer rund eineinhalb Stunden dauernden Theateraufführung des Weimarer Kultur-Expresses zum Thema „Drogen – von Gras zu Crystal“. Packend und mit hoher schauspielerischer Qualität wird von den beiden Schauspielern eine Drogengeschichte erzählt.

Die Geschichte von Flo und Anne beginnt dabei schon im Kindergartenalter. Die beiden sind richtige Sandkastenfreunde, doch irgendwann hat Flo keine Zeit mehr, sich mit Anne zu treffen: Er muss lernen, zur Nachhilfe gehen, zur Musikschule usw.

Trotzdem verlieren die beiden sich nicht aus den Augen und verlieben sich als Jugendliche ineinander. Gemeinsam richten sie sich in einem Gartenhaus von Flos Opa ein Liebesnest ein, das jedoch schnell zur Drogenhöhle wird: Flo konsumiert Cannabis, um seinen familiären Druck zu vergessen, und zieht Anne mit in seine Drogenwelt. Diese macht mit, probiert auch, um Florian zu gefallen und nicht spießig zu wirken. Florian gerät jedoch immer weiter in den Drogensumpf und kennt keine Grenzen mehr. Nach und nach gerät Flos Drogenkonsum und damit auch sein Leben immer mehr außer Kontrolle.

Aus Neugier, Angst vor Problemen und Umgang mit falschen Freunden, greift er zu immer härteren Drogen, bis er schließlich Crystal Meth konsumiert. Letztlich bestiehlt Flo sogar Anne, um seine Sucht zu finanzieren zu können. So zerstört er ihre Beziehung und Anne verlässt ihn.

Als Anne ihren Schlüssel für das Gartenhaus endgültig dort zurücklassen möchte, begegnen sich die beiden noch einmal. Erneut hält Anne zu Flo und hilft ihm beim Entzug. Ein Kampf, den Flo letztlich verliert: Als er wieder zur Droge greift, erleidet er einen Herzinfarkt und stirbt. Im Verlauf dieses Theaterstückes wird nicht nur eine Drogenkarriere nachgestellt, dank der schauspielerischen Leistung wird das Elend des Drogenabhängigen spürbar. Drastisch gezeigt wird, wie ein leichtfertiger Umgang mit Drogen enden kann. Dabei verzichtet das Theaterstück auf den erhobenen Zeigefinger, denn sogar Argumente für einzelne Drogen werden von Flo vorgebracht, die jedoch von Anne schlüssig widerlegt werden und so letztlich nicht überzeugen können.

An die Aufführung schloss sich eine 20-minütige Gesprächsrunde an, in der die Schauspieler zunächst Fragen der Lernpartner beantworteten. Eine der ersten Fragen zielte dabei auf die Echtheit der Geschichte ab. Dass beide Schauspieler ähnliche Drogenkarrieren in ihrem Bekanntenkreis erlebt hatten, machte die Lernpartner noch zusätzlich betroffen. Glaubwürdig blickten die beiden dann mit den Lernpartnern noch einmal auf wesentliche Inhalte des Theaterstückes zurück, reflektierten diese mit den Lernpartnern und gaben ihnen eine persönliche Botschaft mit auf den Weg.

Bleibt zu hoffen, dass die durch das Theaterstück erzeugten Bilder nicht nur eine kurzfristige Betroffenheit bei den Lernpartnern hervorriefen, sondern sie mit diesen Bildern im Kopf Drogen leichter ablehnen können. gms

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.03.2019