Holzhütte beschädigt

Lauda.Ein Vandale drang am vergangenen Wochenende in Lauda in ein eingezäuntes Baumgrundstück auf der Gemarkung Ölberg ein und beschädigte eine Gerätehütte. Der Täter riss an der Holzhütte die Tür und einen Teil der Türwand heraus, schlug die Fensterscheibe ein und zertrümmerte mehrere Dachziegel. Zudem besprühte er den Innenraum mit roter Farbe. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lauda unter Telefon 09343/62130 entgegen.

