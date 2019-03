Hommage an Fats Domino

Lauda-Königshofen.Thomas Stelzer & Friends gastieren mit seinem Programm Let’s Fats „A Tribute to Fats Domino“ am Freitag, 15. März, um 20 Uhr in der Gymnasiums-Aula in Lauda. Bereits mit 15 Jahren gründete Stelzer (Dresden) seine erste Band und spielt seither in verschiedenen Besetzungen in ganz Europa auf Festivals und in Clubs. Seit der Wende hat er verschiedene Platten und CDs eingespielt mit unterschiedlichen Besetzungen und Stilrichtungen. Als Pianist und Gitarrist, Sänger, Arrangeur, Texter und Songwriter hat er sich mit Leib und Seele der Südstaaten-Musik verschrieben. Mit seinen Formationen bietet er Südstaaten-Blues und New-Orleans-Style an. Viele Titel sind von ihm geschrieben und orientieren sich an verschiedensten Vorbildern, zum Beispiel von Prof. Longhair, Fats Domino, Dr. John bis zu Allen Tousaint. Aufgrund der erfolgreichen Bewerbung beim Projekt Musikzauber Franken möchte sich die Stadtverwaltung Lauda-Königshofen bei allen Kulturinteressierten mit einer besonderen Aktion bedanken.

Ab sofort wird im Kartenvorverkauf die Aktion 2+1 angeboten. Dies bedeutet, dass es beim Kauf von zwei Jazzkarten für eines der beiden Konzerte im März oder im Mai eine dritte Eintrittskarte kostenfrei dazu gibt. irg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.03.2019