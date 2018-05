Anzeige

Lauda-Königshofen.Was passiert gerade jetzt in anderen Teilen der Welt? Eine Frage, mit der sich die Schüler der Gemeinschaftsschule von der vierten bis zur zehnten Klasse in den letzten Wochen auseinandersetzten. Konkret befassten sie sich damit, was gerade jetzt in Indien passiert, besonders wie die Lebensbedingungen der Kinder sind. Höhepunkt dieser Themenwochen bildete ein Vortrag von Benjamin Pütter, der seit 1995 als Kinderarbeitsexperte tätig ist. Er bereiste Indien bereits 86 Mal, um dort gegen Kinderarbeit zu kämpfen. Zurzeit ist er für das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ aktiv. Dort ist er einerseits beratend tätig. Andererseits kontrolliert er auch unangemeldet die geförderten Projekte.

Dass Benjamin Pütter Kinder besonders am Herzen liegen, spürt man in den ersten Minuten: Er möchte die Schüler zum Nachdenken bringen, indem er Bilder sprechen lässt: Bilder von Kindern, die Ziegel fertigen, Räucherstäbchen drehen, Teppiche knüpfen, im Steinbruch arbeiten, Patronen anfertigen; Bilder von Kindern mit zerschundenen Händen und Füßen. Dabei gelingt es ihm, die Distanz zwischen Lauda-Königshofen und Indien zu überbrücken, indem er die Namen der fotografierten Kinder nennt, aus ihrem Leben erzählt.

Benjamin Pütter lebt für diese Kinder, dafür, ihnen zu Recht auf Bildung zu verhelfen. Anschaulich berichtet er, wie gefährlich es ist, Kinderarbeit aufzudecken. Genau deswegen glaubt man ihm auch auf Anhieb seine Feststellung: „Ich befreie Kinder aus der Sklaverei.“