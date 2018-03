„Ich habe nach wie vor Freude an meinem Beruf“

Anzeige

In ihren zwei Amtsperioden gab es auch immer wieder unpopuläre Entscheidungen gegen den Bürgerwillen (Beispiele sind etwa die Ortsumfahrung Königshofen oder zuletzt die Änderung der Öffnungszeiten beim Weinfest). Welche bleibt Ihnen als die unangenehmste in Erinnerung?

Maertens: Ich liebe den Wein und die Weinkultur des Taubertales, natürlich auch die schöne Landschaft. Ich hätte es mir nie träumen lassen, dass unser traditionsreiches Weinfest mal so in Bedrängnis geraten würde. Jetzt streiten wir uns schon um die Feste, obwohl die Feste eigentlich genau das Gegenteil bezwecken, nämlich Entspannung und Lebensgenuss!

Wir haben 60 Jahre lang nach dem „Taubertäler Landrecht“ gearbeitet, nämlich leben und leben lassen. Ich habe wirklich versucht zu vermitteln und auch ein Ausweichquartier während des Weinfestes für die klagende Familie angeboten. Dass man auf diesen Kompromiss nicht einging, hat mich enttäuscht. Wir werden in Zukunft das Fest früher schließen müssen, das ist unpopulär. Aber so ist die Rechtslage.

Man sollte immer das Gemeinwohl der ganzen Stadt mit ihren 12 Ortsteilen im Blick haben, das große Ganze, und wohlüberlegt abwägen. Im Einzelfall mag das vor Ort nicht einfach zu akzeptieren sein. Die Umfahrung von Königshofen ist aber auch eine Angelegenheit der Gesamtstadt.

Im Übrigen war der Verzicht auf die Westumfahrung eine Entscheidung des Verkehrsministeriums in Stuttgart. Der Gemeinderat hat hier eine kluge Entscheidung für die Westumfahrung getroffen und damit die Mehrheit der Königshöfer Bürgerschaft unterstützt.

Er wollte aber auch einer grundsätzlichen Lösung in der Zukunft nicht im Weg stehen und hat daher im Fall einer Ostumfahrung einen Tunnel als Grundvoraussetzung festgelegt. Diese Forderung wird nach Auskunft des Ministeriums erfüllt. Nach über 30 Jahren Streit musste auch mal eine Entscheidung herbeigeführt werden, denn wir dürfen nicht vergessen, dass der Schwebezustand die städtebauliche Entwicklung in Königshofen sehr lange blockierte.

Ich hoffe, dass es gelingt, Königshofen als städtebauliches Sanierungsgebiet auszuweisen und wir dann mit der Sanierung der Bahnhofstraße in Königshofen bald beginnen können.

Sie sind jetzt seit 14 Jahren Bürgermeister von Lauda-Königshofen, in zwei Jahren wählen die Bürger erneut ihr Stadtoberhaupt. Macht Ihnen Ihr Job immer noch so viel Spaß, dass Sie dann erneut kandidieren werden oder reichen Ihnen zwei Amtsperioden, zumal Sie dann auch schon 62 Jahre alt sind?

Maertens: 62 Jahre sind doch heutzutage kein Alter! Konrad Adenauer war bereits über 70, als er erstmals Bundeskanzler wurde.

Die Konversion des Bahnareals in Lauda und das neue städtebauliche Sanierungsgebiet in Königshofen verlangen meine ganze Aufmerksamkeit. Wir bereiten die Neuordnung des Schulzentrums vor und stellen die Wasserversorgung im Mittleren Taubertal auf ganz neue Beine. Stand heute, habe ich nach wie vor große Freude an meinem Beruf, ich bin sehr gerne Bürgermeister und bekomme zuweilen aus der Bürgerschaft vermittelt, dass sie meine Wahl noch immer nicht bereuen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.03.2018