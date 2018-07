Idee von Solarpark nach wie vor präsent

Noch nicht vom Tisch sind für einen potenziellen Investor Planungen für einen Solarpark im Gewann „Neuberglein“ auf Gemarkung Königshofen entlang der Verbindungsstraße zur Radarstation. © Peter D. Wagner

Vor einigen Monaten wurde in Königshofen und Ortsteilen heftig darüber diskutiert, dass im Gewann „Neuberglein“ eine Solaranlage entlang der Verbindungsstraße zur Radarstation geplant sei.

Königshofen. Nachdem dieser Investor Ende vergangenen Jahres Interesse an der Errichtung zweier großflächiger Solarparks in Heckfeld und in Oberbalbach angemeldet hatte, waren beide Standorte von den

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5070 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.07.2018