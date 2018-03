Ihre Liebe zur Kunst wuchs stetig

Anzeige

Lauda.„Meine besondere Liebe gilt den Farben und immer wieder den Bäumen“ – dies ist ein Credo der nächsten Ausstellerin in der Laudaer Galerie „das auge“.

Im April präsentiert der Kunstkreis Lauda-Königshofen Arbeiten von Ingrid Linnert aus Bad Mergentheim.

Die gebürtige Münchnerin schloss ihre allgemeine Schulbildung am Realgymnasium in Fürth mit der „Mittleren Reife“ ab, danach folgte die Berufsausbildung in der ländlichen Hauswirtschaft.