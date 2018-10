Ihre Mission heißt Funk

Königshofen.„The Jig“ ist eine siebenköpfige Funk-Unit aus Amsterdam, die am Samstag, 20. Oktober, ab 21 Uhr im Kulturschock in Königshofen auftritt. Die siebenköpfige Funk-Unit „The Jig“ aus Amsterdam kommt in den Kulturschock

Königshofen.. Eine der wenigen echten Funk-Bands, eine instrumentale Groove-Maschine mit Rock ’n’ Roll Attitüde und bekannt für ihre kraftvollen, berauschenden Shows. Die Musik ist Up-To-Date, dennoch individuell und nutzt Elemente aus Soul, Afro, Jazz und Rock ’n’ Roll, die von Größen wie Bootsy Collins, Tower of Power, James Brown, Average White Band und The Meters inspiriert sind.

Seit 2009 verbreitet die Band ihre ansteckend originelle Art des Funk mit steigendem Erfolg bei mehr als 200 Gigs in den Niederlanden, Deutschland, Spanien, Belgien, Frankreich, den USA und Brasilien.

2011 veröffentlichte „The Jig“ ihr Debütalbum „Brooklyn Blowout“, das in New York aufgenommen wurde und bereits guten Anklang fand. Während der Aufnahme für das neue Album „Aargh!“ kamen 2013 weitere Funk-Musiker für eine gemeinsame Session im Studio hinzu. Zuletzt veröffentlichte die Gruppe 2016 mit „Proximo Disco“ ein weiteres Studio-Album, in dem – entgegen aller Bandprinzipien – eines zum ersten Mal auftaucht: Ein Sänger.

2018 geht die Band weiter mit „Break Me“. Wie immer arbeitet „The Jig“ auch aktuell weiter an neuen Stücken, spielt diese bei ihren Gigs und macht damit jede einzelne Show zu einer einzigartigen Erfahrung. Die Gruppe, bestehend aus professionellen Musikern, hält zusammen und verfolgt dabei die gemeinsame Mission, jedem, der es hören und fühlen will, den Spaß am Funk mitzugeben.

Die Band hat unter anderem mit Joseph Bowie, Hans Dulfer, Boris van der Lek und Benjamin Herman zusammengearbeitet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018