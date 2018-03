Im Einsatz für eine saubere Messestadt

Anzeige

Königshofen.Was anderswo unter „Picobello“ oder Frühjahrsputz firmiert, heißt beim Turnverein Müllsammelaktion. Wichtigster Unterschied ist aber, dass die fleißigen Helfer hier in der Mehrzahl deutlich jünger sind: Neben dem Ziel, die Landschaft von Müll zu reinigen, sollen Kinder und Jugendliche unter dem Motto „Saubere Landschaft – Kinder erfahren Umweltbewusstsein“ auch mit den Hintergründen der Aktion vertraut gemacht werden.

Was vor über fast 15 Jahren von der der Kassenwartin und Übungsleiterin Marianne Boger initiiert wurde, ist inzwischen fester Bestandteil des Jahresprogramms der Kinder- und Jugendgruppen des Turnvereins. Einmal im Jahr – traditionell vor Ostern – werden die Turnschläppchen gegen wetterfeste Schuhe getauscht, um Königshofen „picobello“ zu machen. Geplant und organisiert wird die Aktion inzwischen vom Jugendvorstand des Vereins.

Auch 2018 ließen sich die Turngruppen trotz des überraschenden Wintereinbruchs nicht abbringen: Fast 80 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 13 Jahren waren auf verschiedenen Routen in und um Königshofen unterwegs. Während ihrer jeweiligen Übungsstunden durchkämmten sie das ihnen zugeordnete Gebiet und sammelten das ein, was andere Zeitgenossen an Straßenrändern, Wegen und Plätzen gedankenlos entsorgt bzw. einfach weggeworfen hatten. Ausgestattet mit Müllgreifern, Schutzhandschuhen, Müllsäcken, Bollerwagen und anderen Fahrzeugen, leitete der Vereinsnachwuchs seinen Beitrag zu einem schöneren Stadtbild.