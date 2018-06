Imker feiern 140-jähriges Bestehen

Anzeige

Der Lehrbienenstand ist voll belegt mit Ablegern zur Bildung von neuen Bienenvölkern für das nächste Jahr. Der Vorsitzende würdigte ausdrücklich Bernhard Gehrig, den Leiter des Lehrbienenstandes, der auch bei einer solch großen Anzahl von Ablegern nicht den Überblick verliert und alle mit entsprechenden Königinnen aus seiner Zucht versorgt und gleichzeitig auch noch die Teilnehmer des Neuimkerkurses fachkundig in die Imkerpraxis einführt.

So wurden auch im Rahmen dieses Festes die Teilnehmerurkunden an den Neuimkerkurs des vergangenen Jahres übergeben

Ausführlicher Rückblick

Ausführlich ging nun Bernd Weckesser auf die 140-jährige Geschichte des Imkervereins ein, soweit es ein Studium der Nachlässe ermöglichte. So wurde im damaligen Monatsblatt „Die Biene und ihre Zucht“ des „Badischen Vereins für Bienenzucht“ von 1878 folgendes unter Tauberbischofsheim berichtet: „Bei der am 10. Juni hier stattgehabten Versammlung wurde auf Antrag des Hrn,. Ferd. Engert aus Dittigheim ein Zweigverein gegründet, dem sofort 15 Mitglieder beitraten. Herr F. Engert wurde als Vorstand, Herr Otto Merklinger hier als Stellvertreter und Herr Pfarrer Barth in Dittwar als Beirath gewählt.“ Diesem Bericht wurden auch die Satzungen des Vereins beigefügt.

Interessant ist, dass gleich in der Augustausgabe 1878 der Verein für Bienenzucht in Baden zu seinem Jahresfest nach Tauberbischofsheim einlädt, das „unter dem Dache eines neugegründeten Zweigvereins, in einer Gegend , welche der Verein seit seinem Bestehen zum ersten Male aufsucht, um dort die Generalversammlung abzuhalten.“ In blumigen Worten verfasst der damalige Autor seine Einladung, indem er sich anscheinend auf ein schwarmfreudiges Bienenjahr 1878 bezieht, wenn er schreibt: „ Und als der Mai die warmen Tage brachte, da zogen sie aus mit Macht und Zahl, und aus jedem Schwarm am Baume sprach es: „Na, Immenvater, sollst auch ausschwärmen in der Septemberzeit zum Imkerfest in den Taubergrund“.

In den folgenden Jahren sind nur noch wenige Hinweise in dem Badener Vereinsblatt über der Zweigverein Taubergrund zu finden. Nach den beiden Weltkriegen kommt es erst 1949 wieder zu einer Neubelebung unter neuer Satzung und dem Namen „Bienenzüchterverein Taubergrund“. Er hatte die stattliche Anzahl von 183 Mitgliedern, die 2400 Bienenvölker betreuten. 1951 wird nochmals eine Satzungs- und Namensänderung vorgenommen. Als Dachorganisation mit dem Namen „Kreisbienenzüchterverein Tauberbiene“ umfasst er die Vereine Taubergrund, Wertheim, Boxberg und Brehmbachtal. Dies bleibt mit wechselnden Vorständen bis 1979 bestehen.

Schließlich übernimmt Herbert Haas 1979 den Vorsitz, den er 30 Jahre bis 2009 behalten sollte. Zwischenzeitlich gibt sich der Verein 1991 wiederum eine neue Satzung mit dem endgültigen Namen „Imkerverein Taubergrund e.V.“ Der aktuell bestehende Vorstand wurde 2009 gewählt. Der Verein hat derzeit 136 Mitglieder, die rund 1050 Bienenvölker betreuen. Eine ebenfalls bewegte Geschichte hat der Lehrbienenstand des Vereins.

Er wurde 1951 auf dem Gelände der Landfrauenschule in Tauberbischofsheim errichtet und musste aber 1967 aufgrund des Neubaus der Grundschule Ost in den Ahornwald bei Buch umziehen. 1980 erfolgte ein erneuter Umzug an den derzeitigen Standort bei Heckfeld.

Im Frühjahr 2015 wurde der in die Jahre und baufällig gewordene Lehrbienenstand durch einen Neubau ersetzt, der inzwischen mit Monatsversammlungen und Imkerschulungen gut ausgelastet ist. Im Anschluss beglückwünschte der Kreisvorsitzende Johann Vogeltanz den Verein zu diesem Jubiläum und überbrachte auch die Grüße des Präsidenten des Badischen Imkerbundes.

In Anlehnung an die Gründungsgeschichte ermunterte er den Verein, doch jetzt schon an das große Jubiläum in zehn Jahren zu denken und vielleicht die badischen Vereine wiederum mal zum „Badischen Imkertag“ in den Taubergrund nach Lauda „ausschwärmen“ zu lassen.

Im Anschluss saßen die Mitglieder noch einige Stunden in gemütlicher Runde im sommerlichen Ambiente des Lehrbienenstandes bei einem Mittagessen zusammen und tauschten in ihren Gesprächen alte und neue Erfahrungen der Imkerei aus. Anhand einer sorgfältig gestalteten Infowand konnten Interessierte die Vereinsgeschichte nochmals ausführlich in Wort und Bild nachvollziehen güpr

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.06.2018