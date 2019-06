Imker zeigen sich unzufrieden mit Erntemenge

Heckfeld.Komplett besetzt war der Versammlungsraum am Lehrbienenstand bei Heckfeld, als der Vorsitzende Bernd Weckesser die Mitglieder des Imkervereins zur Monatsversammlung Juni willkommen hieß. In seinen Ausführungen zu den aktuellen Arbeiten am Bienenvolk ging er zunächst nochmals ausführlich auf die Ernte des Frühjahreshonigs ein, die ab Anfang bis Mitte Juni durchgeführt wird.

Generell zeigte sich die Mehrzahl der Imker unzufrieden über die Erntemenge. Anscheinend hat die Schlechtwetterperiode im Mai mit vielen kalten, windigen und nassen Tagen dazu geführt, dass die Bienen den eingetragenen Nektar teilweise als Futter wieder verbraucht haben.

Auch der Wassergehalt bereitet einigen Imkern Sorge. Nach der Ernte ist die weitere Verarbeitung und richtige Lagerung des Honigs wichtig. Der Honig wird regelmäßig abgeschäumt und zum richtigen Zeitpunkt am Beginn der Kristallisation an mehreren Tagen vor dem Abfüllen cremig gerührt. Die leer geschleuderten Waben werden den Völkern zurückgegeben, wobei bebrütete Waben gleich für den Wachsschmelzer aussortiert oder für die Jungvölker aufbewahrt werden.

Wanderimker hören sich die Trachtmeldedienste an und sollten sich nun mit ihren Völkern auf den Weg machen. Meist in den Schwarzwald oder in den Fränkisch-Schwäbischen Wald.

Schwarmneigung lässt nach

Ab der Sommersonnenwende lässt die Schwarmneigung, die in diesem Jahr sehr ausgeprägt war deutlich nach und das Brutgeschäft der Königin geht zurück. „Wir Imker“, so Bernd Weckesser, „sollten nun das Augenmerk auf die Fürsorge von Jungvölkern (Ableger) legen, die ja im nächsten Jahr als gute Wirtschaftsvölker den Stand bereichern.“

Der Bienenstand bei Heckfeld ist derzeit noch voll belegt mit Ablegern, von denen allerdings die ersten schon wieder abgeholt werden können. Eine besondere Wertschätzung gebührt hier dem Leiter des Lehrbienenstands, Bernhard Gehrig, der mit seinem enormen Einsatz und Fachwissen alle Völker und Ableger bestens versorgt.

Um ihm die Arbeit nicht noch schwerer zu machen, sollten die Mitglieder darauf achten, die Ableger in gesundem und gutem Zustand mit der richtigen Beschriftung abzustellen. Ist die neue Königin in Eiablage, so muss nun das Jungvolk gut gepflegt werden, dass es bis zu Überwinterung mit ausreichend Bienen und Futter versorgt ist. Durch einen stetigen Futterfluss mit Flüssigfutter wird eine gute Entwicklung des Volkes gewährleistet.

Im Infobrief aus Mayen wird verstärkt auf die verschiedenen Möglichkeiten einer „Brutpause“ bzw. „Brutentnahme“ zur Reduzierung der Varroamilbe hingewiesen, die immer mehr als ergänzende Maßnahmen zu den üblichen Behandlungsmethoden mit natürlichen Säuren Anwendung finden.

Leider war die Frühjahreswanderung des Imkervereins rund um Gerchsheim nur schwach besucht. Um so herzlicher war das Dankeschön an den Imkerkollegen Erich Erlenbach, der auch für die wenigen Teilnehmer einen interessanten Rundgang an markante Punkte in Gerchsheim mit einem geselligen Abschluss im DLRG-Heim vorbereitet hatte.

Anschließend wies der Vorsitzende auf die vorbereitenden Maßnahmen zum Imkerfest am Sonntag, 14. Juli, hin. Helfer- und Arbeitslisten sind vorbereitet und liegen zum Eintragen bereit. Die bestellten Behandlungsmittel konnten zum Teil schon ausgegeben werden. Die restlichen sind möglichst umgehend beim Vorsitzenden abzuholen.

Unter dem Motto : „Rettet die Bienen“ ist nun auch in Baden-Württemberg ein Volksbegehren in greifbare Nähe gerückt. Ein entsprechender Antrag soll bis zum 26. Juli beim Innenministerium eingereicht werden.

Ziel ist eine gesetzliche Verankerung des Artenschutzes mit folgenden Forderungen: 50 Prozent Bio-Landwirtschaft, Verbot von Pestiziden in Naturschutzgebieten, die Halbierung von Pestizideinsatz in der Landwirtschaft und Schutz der Streuobstwiesen.

Wie schon in Bayern wird auch diese Initiative zu intensiven Diskussionen in der Bevölkerung führen. Für eine erfolgreiche Umsetzung sind rund 770 000 Unterschriften von Wahlberechtigten erforderlich (zehn Prozent der Wahlberechtigten).

Zum Schluss wurde noch auf folgende Termine hingewiesen:

Freitag, 5, Juli: Imkerverammlung Juli am Lehrbienenstand; Sonntag, 7. Juli: Imkerfest am Lehrbienenstand Osterburken und Tag der offenen Tür in der Landesanstalt in Veitshöchheim; Sonntag, 14. Juli: Imkerfest am Lehrbienenstand bei Heckfeld ab 11 Uhr. güpr

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.06.2019