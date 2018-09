Immenser Aufwand für den Wartturm

Unzählige Original-Utensilien: Die Ausstellung zur Messe im Erdgeschoss des früheren Rathauses zieht erneut wie gewohnt zahlreiche Besucher in ihren Bann.

Königshofen. Nachdem man im vergangenen Jahr das „Land in der Sonne“ – nämlich das einstige Deutsch-Ostafrika – aus der Kolonialzeit quasi in das hiesige Gebiet geholt hatte, steht nun wieder ein regionales und auch konkret lokales Thema im Mittelpunkt: „Der Königshöfer Wartturm und weitere Zeugen des mittelalterlichen Geleitwesens im Taubertal“, so lautet der Titel der 2018er-Ausstellung der Gruppe Historisches & Kulturelles zur Königshöfer Messe im Erdgeschoss des ehemaligen Rathauses.

Dort, im Raum des Gesangvereines Eintracht, zeigte sich nun eine knapp 40-köpfige illustre Gästeschar zur Eröffnung vereint, um nach der fundierten Einführung in den umfassenden Komplex rund um das ausgehende Mittelalter die zahlreichen Exponate in Augenschein zu nehmen – dies bei einer sehenswerten Schau mit den Schwerpunkten örtlicher Wartturm sowie Bedeutung und Zuständigkeit des früheren Marktfleckens in Bezug auf das Geleitwesen.

„Auch in diesem Jahr beteiligt sich der Verein wie längst gewohnt erneut aktiv am Rahmenprogramm des großen tauberfränkischen Ereignisses“, hob in seiner Begrüßung der Vorsitzende Bernhard Geisler hervor, der hier zum Auftakt unter anderem die Abordnungen der Heimatfreunde aus Sachsenflur, Lauda, Oberlauda und Igersheim aufzählte, ehe er auf den oftmals weiten Weg von einer Idee bis zur Umsetzung verwies. Dieses Mal habe es sich aufgrund der Forschung in den zur Verfügung stehenden Archiven gar um ein sehr zeitaufwendiges und schwieriges Unterfangen gehandelt, wusste der führende Kopf der Gruppe H&K, der – wie andere auch – allerdings die Überzeugung äußerte, dass sich das Ergebnis allemal sehen lassen könne.

Wenig Literatur zur Verfügung

Festzuhalten bleibe nämlich, dass man nur über sehr wenig Literatur zum Taubertäler Geleitwesen verfüge, genau genommen müsse man sich dazu auf ein einziges, relativ kleines und längst vergriffenes Büchlein stützen, 1970 vom Kreuzwertheimer Bernhard Sprotte (1907 bis 2003) auf den Markt gebracht, merkte der Vorsitzende an, der daraus die Erkenntnis kundtat, dass dieses Tal für die Handlungsreisenden der damaligen Zeit eine eher untergeordnete Rolle spielte. Zurückzuführen sei dies wohl zum einen auf die Topografie und zum anderen auf den Flickenteppich an Herrschaftsterritorien, so Bernhard Geisler, der an die teilweise nicht unerheblichen Zölle erinnerte, weshalb man diese Route eigentlich mehr als Ausweichstrecke betrachtete.

„Außerdem war dieser Landstrich eh und je dünn besiedelt und hatte daher wenig Potential, große Geschäfte machen zu können“, fügte der Referent an, der darauf aufmerksam machte, dass die Reisenden von Nürnberg nach Frankfurt und umgekehrt meist über Würzburg in das Taubertal fanden, wobei man dem immer wieder auftauchenden Bildstock Knäbleinskreuz zwischen Vilchband und Simmringen einen gewissen Part als Drehkreuz zuschreiben könne. Als überhaupt wichtigste Querung über den Fluss habe sich bei den umfangreichen Recherchen die Brücke in Tauberbischofsheim herauskristallisiert, betonte der Redner, der aber nicht verhehlte, dass trotz anderweitiger Routen etliche Markthändler doch gerne einen „Umweg“ in Kauf nahmen, um bei der Königshöfer Messe den einen oder anderen Erlös zu erzielen.

Bernhard Geisler, der sich danach kurz mit den damals oft auswuchernden Beutezügen der Wegelagerer und Diebesbanden beschäftigte, lenkte dann den Blick auf die meist kleinen Kirchen oder Kapellen, manchmal auch markante Bildstöcke an Gemarkungsgrenzen, die quasi die Zollstation und den Übergabepunkt bildeten. Über die Bedeutung der tauberabwärts gelegenen Kapelle St. Jost für den Marktflecken Königshofen wandte sich der Vorsitzende nach einem Abstecher zur Ausstellung mit alten Ansichts- und Landkarten, Bauwerkszeichnungen, Plänen, Foto- und Lithographien sowie Zeitungsartikeln gezielt 1998 zu, ein Jahr nach Etablierung der Gruppe Historisches & Kulturelles als eigener Verein.

Zu diesem Zeitpunkt habe man auch das bisher größte Projekt gestartet, und zwar die Sanierung des über 500 Jahre alten Wartturms, verbunden mit der Gestaltung des dortigen Umfeldes, pünktlich fertiggestellt zum Tag des offenen Denkmals 2000, hieß es. Es sei ein immenser Aufwand an Arbeit und ebenso dazu finanzieller Beteiligung notwendig gewesen, um dieses Wahrzeichen in würdiger Weise zu erhalten, bekräftigte Geisler, der es als wichtig erachtete, die vor 20 Jahren eingeläutete „Renaissance“ dieses Zeitzeugen anschaulich darzustellen. Lobend erwähnte er in diesem Zusammenhang nacheinander Bernhard Melz, Emil Michelbach, Martin Stein, Eduard Walter sen. und Bruno Imhof, um daraufhin auf die Schau in den insgesamt 30 Quadratmeter umfassenden zwei Räumen überzuleiten – und hier auf die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Simonson.

Bürgermeister Thomas Maertens bestätigte der Gruppe H&K, wieder ein interessantes Thema aufzubereiten, handele es sich dabei doch um „Lebensadern des ländlichen Raumes“. Die Ausstellung trage ihren, und zwar sicherlich nicht unbedeutenden Teil zum erneuten Gelingen des umfangreichen Messe-Programms bei, unterstrich das Stadtoberhaupt, das grundsätzlich das auf vielen Ebenen sichtbare Engagement des rührigen Zusammenschlusses Historisches & Kulturelles Königshofen an dieser Stelle ausdrücklich würdigte. bix

