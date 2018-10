In Erinnerungen schwelgen

Lauda.Die vor über einem Jahrhundert von Sir Robert Baden-Powell, einem englischen General, ins Leben gerufene weltweite Bewegung fand auch in hiesigen Gefilden ihre Gefolgschaft.

So zeigten sich im Herbst 1955 erstmals im Laudaer Stadtbild die prompt viel bestaunten Pfadfinder, gründete man doch vor etwas mehr als 60 Jahren den Stamm St. Bernhard der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG).

In einer nostalgischen Rückschau auf die „guten, alten Zeiten“ treffen sich die einstigen Boy Scouts nun bereits seit langem jeweils zum Feiertag Allerheiligen zu einem Erinnerungsaustausch. Diese wieder ganz spezielle Zusammenkunft findet jetzt schon zum 35. Mal am Mittwoch, 31. Oktober, ab 19.30 Uhr im Gasthof „Goldener Stern“ in Lauda statt, wobei es an Gitarrenbegleitung durch Siggi, Klaus und Elmar wie immer nicht mangelt.

Diesmal richtet sich das Augenmerk vor allem auf einzelne Stammes-Zeltlager, die längst berühmt-berüchtigten Elternabende sowie außerdem die beliebten diversen Aufenthalte im ehemaligen Forsthaus im Ahornwald.

Darüber hinaus stehen neben den üblichen Blicken in die als Schatz gehüteten Fotoalben, wenn möglich, erneut etliche filmische Raritäten auf dem Programm. bix

