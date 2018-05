In Vereinsheim eingebrochen

Anzeige

Beckstein.In das Heim des Tennisvereins drangen Unbekannte zwischen Freitag, 20 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, ein und verursachten Sachschaden von rund 4000 Euro. Die Täter zwickten zunächst einen Zaun auf, um auf das Gelände zu kommen. Aus einem dort befindlichen Geräteschuppen entwendeten sie dann Werkzeug, um damit gewaltsam in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren zündeten die Unbekannten Gardinen und eine Holzbank an und entwendeten zwei Bierkästen, welche sie aber später mit verschlossen Flaschen in einem Busch liegen ließen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter Telefon 0 93 41 / 8 10 in Verbindung setzen.