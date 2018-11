In Verkaufscenter eingestiegen

Königshofen.Vermutlich am letzten Wochenende sind Unbekannte in ein Verkaufs-Center in Königshofen in der Straße „Am Wöllerspfad“ eingebrochen. Zwischen Freitag, 15.15 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, verschafften sie sich zunächst über ein Hallentor gewaltsam Zugang zum Lager und gelangten von dort weiter in die Büroräume. Hier brachen die Täter mehrere Schränke auf und fanden eine Kasse mit Bargeld, welches sie mitnahmen. Ob Waren entwendet wurden, steht noch nicht fest. Der Sachschaden übertrifft mit über 1000 Euro den bislang ermittelten Diebstahlschaden jedoch bei weitem. Die Polizei in Lauda-Königshofen nimmt unter 0 93 43 / 62 13 -0 Hinweise entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018