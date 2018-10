Info-Schild am Naturdenkmal aufgestellt

Königshofen/Sachsenflur.Nachdem die Genehmigung durch die Stadt Lauda-Königshofen erfolgte, wurde am „Naturdenkmal Hiereschole“ in Sachsenflur ein Info-Schild über das Vorkommen des sehr seltenen Zahnflügel-Bläulings aufgestellt. Im Text der Tafel wird besonders auf den wertvollen Lebensraum in diesem Naturdenkmal in Sachsenflur hingewiesen und der Falter im Detail beschrieben. Finanziert wurde das Schild vom Naturkundemuseum Karlsruhe, gestaltet von Dr. Matthias Sanetra und Dr. Robert Gusten. Die Aufstellung wurde in den letzten Tagen von Dr. Robert Gusten (links) zusammen mit dem Vorsitzenden des Vogel- und Naturschutzvereins Königshofen, Theodor Schad, vorgenommen. Bild: Schad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018