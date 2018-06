Ingrid Klingert verabschiedet

Anzeige

Oberlauda.Fast ein Vierteljahrhundert hat Ingrid Klingert als Mesnerin das Geschehen in der Pfarrgemeinde Oberlauda und das liturgische Geschehen in der Pfarrkirche St. Martin mitgestaltet. Nun ist sie auf eigenen Wunsch und aus gesundheitlichen Gründen von dieser Verantwortung entbunden und vor einigen Tagen im Rahmen eines Gottesdienstes von Pfarrer Stefan Märkl verabschiedet worden.

Rainer Ebert von der Pfarrgemeinde ging dabei in einer kurzen Laudatio noch einmal auf die Verdienste von Ingrid Klingert ein, die nicht nur seit 1994 den Mesnerdienst versehen hatte, sondern auch von 1990 bis 2005 Mitglied im Pfarrgemeinderat gewesen war, regelmäßig das Gotteshaus mitgeschmückt und gereinigt hatte und so ganz nebenbei immer noch als Kommunionhelferin tätig ist.

Der in der Dienstordnung für Mesner beschriebene Aufgabenbereich „Der Mesnerdienst besteht in der Hilfe für Priester und Liturgen bei den verschiedenen gottesdienstlichen Handlungen, der Pflege und Sicherung des Kirchengebäudes und seines Inventars“ bedeutet eigentlich nichts anderes als: Man ist Mädchen für alles – und das war Ingrid Klingert in all diesen Jahren eine Verpflichtung, so Ebert weiter.