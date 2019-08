Innovative Künstler werden gefördert

Beckstein/Unterschüpf.„Wein und Kultur im Schüpfergrund“, eine unzertrennbare Symbiose, wird auch in diesem Jahr wieder die erfolgreiche Arbeit in der Kulturkirchenlandschaft unterstützen. Die beiden Winzergenossenschaften Kitzingen und Beckstein haben erneut eine limitierte Auflage an „Editionsweinen“ herausgebracht: Ein 2018er Kilian Tauberschwarz Trocken von der WG Beckstein und ein 2017er Müller Thurgau Trocken, Kabinett von der WG Kitzingen. Sie sollen auch 2019 wieder die hiesige Weinkultur beflügeln.

Zwei edle Weine mit dem Logo der „Kulturkirche Schüpfer Grund“ werden die vielen kulturellen Begegnungen der Kulturkirche symbolisieren.

Über 1000 Flaschen sind ab sofort bis 31. Dezember bei allen kirchlich-kulturellen Veranstaltungen, sowie beim Winzerhof Oehm, Oberschüpf, und bei der WG Beckstein zu erwerben.

„Die Landschaft, die Kultur und den Wein mit allen Sinnen genießen und dabei innovative Künstler zu fördern“ – so der Leitgedanke. Daher gehen pro verkauften Editionswein ein Euro in die Konzertgage der Künstler, die im Laufe des Jahres wieder in den Kirchen der Region auftreten. wahe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019