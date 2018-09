Interessante Blicke hinter Kulissen des Jahrmarkts geworfen

Königshofen.Bei einer Backstage-Tour hatten die Teilnehmer wieder die Gelegenheit, von der Königshöfer Messe einen Einblick hinter die Kulissen zu gewinnen.

Nach der erfolgreichen Premiere anlässlich des 600. Geburtstages der Königshöfer Messe 2015 sowie dem abermals regen Interesse in den vergangenen beiden Jahren, präsentierte die Messeleitung der Stadt Lauda-Königshofen mit Marktmeister Marco Uhlich und Sachgebietsleiter Martin Pruszydlo erneut eine über dreistündige Backstage-Tour, die am späten Donnerstagnachmittag bis in den Abend hinein wieder rund 20 erfolgreiche Tour-Bewerber in die Welt der Schausteller und Marktleute entführte.

Dabei standen abermals besonders Informationen über die Historie und Infrastruktur der Königshöfer Messe, eine Führung über das Messegelände sowie spannende und einzigartige Blicke hinter die Kulissen einzelner Stände, Geschäfte und Betriebe auf dem Programm. Einhergehend gab es für die Teilnehmer kostenlose Proben und „Testfahrten“ nebst äußerst interessanten und informativen Erläuterungen wie etwa zu Logistik, Aufwand und Kosten eines Betriebs. Geleitetet wurde die Backstage-Tour 2018 erneut von Werner Baumeister, Pressesprecher des Bayerischen Landesverbandes der Marktkaufleute und Schausteller (BLV) sowie seinerseits seit Langem Marktbestücker auf der Königshöfer Messe in dritter Generation, gemeinsam mit Marktmeister Marco Uhlich.

Rund 35 verschiedene Variationen Schokoküsse und etwa 20 Waffelsorten gab es an der ersten Station bei „Stüß und Wenderoth“ zu bestaunen, einem Familienbetrieb mit einer langen Tradition und eigener Waffelfabrik in Hessisch-Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis). Der Betrieb ist seit über 50 Jahren auf der Königshöfer Messe präsent und hat in diesem Jahr erstmals einen neuen Standort direkt am Haupteingang zur Messe bei der Tauber-Franken-Halle.

Den Ausschluss von Konservierungsstoffen bei den allesamt selbst hergestellten Süßwarenprodukten nannte Marie Luise Wenderoth als einen der Qualitätsfaktoren nebst der Verwendung hochwertiger Zutaten.

Seit über 60 Jahren ist Spielwaren Schneider in Königshofen auf der Messe zu finden. „Aktuelle Trends unterscheiden sich von Region zu Region. Hier in Königshofen sind nach wie vor landwirtschaftliche Spielfahrzeuge sehr nachgefragt“, berichtete Sonja Schneider, Inhaberin ebenso in dritter Generation.

Zum zweiten Mal nach 2017 ist „Brasil“ Messegast. Mit der Investition und Anschaffung vor vier Jahren habe man sich speziell auch auf den zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen und der angespannten Personalsituation angepasst, erläuterte Felix Schürmann, der als Metallbaumeister als Hauptstandbein ein Unternehmen in diesem Branchenbereich führt, allerdings trotz personell schwieriger Zeit in bereits siebter Generation auch das Schaustellergewerbe fortführen wollte. Das zweistöckige Laufgeschäft „Brasil“ benötige zum einen nur sehr wenig Personal, zum zweiten sei es eine individuelle Einzelkonstruktion auf Basis eines einzigen Lkw-Aufliegers, die durch ein Hydrauliksystem zweistöckig hochgefahren werde. „Reisende Anlagen haben viel strengere Sicherheitsauflagen als stationäre“, erklärten Baumeister und Schürmann.

Qualitativ hochwertige und einheimische Rohstoffe verwendet Monika Erddörfer, Inhaberin eines Standes mit gebrannten Mandeln und etwa einem Dutzend ähnlicher Produkte sowie weiterer Süßwaren, zur Herstellung ihrer Erzeugnisse. Dies sei Voraussetzung, um einen langfristigen Kundenstamm aufzubauen und zu pflegen.

Investitionskosten von 1,8 Millionen Euro seien 2012 für seine transportable Großschaukel mit einer Gesamthöhe von 47 Metern und einer maximalen Schaukelhöhe von 30 Meter erforderlich gewesen, hebt Juniorchef Felix Köhrmann hervor. Um die insgesamt 150 Tonnen schwere Konstruktion zu transportieren, sei sie auf drei Sattelzugaufleger aufgebaut. Besonderen Spaß hatten die Teilnehmer beim Spiel an dem Stand „Anpfiff – die Fußball-Show“, bei dem eine Runde von einer Tour-Teilnehmerin kommentiert wurde.

Nach einem Besuch bei „Waldmichls Holdi – das Original aus dem Odenwald“ mit Holzvibratoren, die in regionaler Holzhandwerkskunst sowie auf der der Messe vor Ort gefertigt werden, fand die Backstage-Tour 2018 bei „Tine Trost’s Tropic Bar“ und im Weingarten „Gänseliesel“ seinen Abschluss.

Die „Tropic Bar“ bietet in direkter Nachbarschaft unter anderem Slushes aus hochwertigen und frisch gepressten Früchten, vielfältige Cocktails und Schokofrüchte.

Vor einem Umtrunk und Imbiss im „Gänseliesel“ Weingarten von Schaustellerfamilie Daniel Asmuß erläuterte der Inhaber bei einer Führung durch die Weinschenke, die im Vorjahr ihre Premiere auf der Königshöfer Messe hatte, zum Beispiel die Abläufe des Küchenbetriebs, der Bedienungen und des Services sowie des Kassensystems.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018