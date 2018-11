Investitionen in EDV-Anlagen

Wittighausen.Die Verwaltung im Rathaus der Gemeinde Wittighausen wird mit einem neuen Computernetz ausgestattet. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Im September hatte das Ratsgremium eine Erneuerung der EDV-Ausstattung diskutiert. Dabei wurde beschlossen, über das Rechenzentrum die Ausschreibung für die Erneuerung des PC-Netzes zur Verbindung der jeweiligen Arbeitsplätze sowie für die Datenverkabelung und eine neue Telefonanlage im Rathaus vorzunehmen. Die kalkulierten Kosten lagen bei rund 36 600 Euro für das PC-Netz inklusive Software, 13 200 Euro für die Datenverkabelung und 3300 Euro für eine neue Telefonanlage. Allerdings scheint aktuell die Datenverkabelung ausreichend zu sein, so dass lediglich für eine Erweiterung des PC-Netzes Investitionen notwendig seien und eine Ausschreibung somit nur das PC-Netz umfasse, hieß es. Auf Vorschlag des Rechenzentrums beschloss der Gemeinderat, die Vergabe des Auftrags an ein Unternehmen aus Rheinstetten als günstigster Bieter.

Jahresrechnung 2017 bewilligt

Ebenfalls einstimmig bewilligt hat der Rat die Feststellung der Jahresrechnung 2017 und den Haushaltsplan nebst Haushaltssatzung für 2019 des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Wittigbach. Der Gesamthaushalt schließt 2017 mit rund 282 300 Euro ab und erhöht sich um 22 900 Euro gegenüber dem Planungsansatz. Das Rechnungsergebnis des Verwaltungshaushalts beträgt fast 253 000 Euro und vermindert sich um über 3800 Euro. Der Vermögenshaushalt schloss mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je fast genau 29 300 Euro ab.

Für den Bau der Phosphatfällungsanlage in der Verbandskläranlage auf Gemarkung Unterwittighausen war der 2016 gebildete Haushaltsrest mit 64 500 Euro nicht ausreichend, so dass weitere außerplanmäßige Mittel von über 26 700 Euro aufgewendet wurden. So belief sich der Gesamtaufwand für diese neue Anlage auf fast 98 600 Euro. Dennoch konnte der Schuldenstand von etwa 100 400 Euro auf etwas unter 97 900 Euro verringert werden. Dies entspricht einer Verschuldung pro angeschlossenem Einwohner von 18,11 Euro.

Für 2019 werden im Verwaltungshaushalt die Einnahmen und Ausgaben auf jeweils 304 000 Euro festgesetzt. Damit erhöhen sie sich gegenüber dem Vorjahr um über 35 300 Euro. Diese Steigerung ist hauptsächlich auf den Austausch der Räumschilder im Nachklärbecken zurückzuführen. Positiv macht sich bei den Betriebsausgaben der selbsterzeugte Strom der Photovoltaikanlage bemerkbar, ohne die der Betriebsaufwand um rund 3000 Euro höher gelegen hätte. Der Vermögenshaushalt enthält Einnahmen und Ausgaben von je fast 7700 Euro.

Einstimmig billigte der Gemeinderat die Vergabe zur Anschaffung neuer Räumschilder. Zudem erteilte der Gemeinderat ihren Vertretern den Auftrag, in der Versammlung des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Wittigbach diesen Punkten entsprechend zuzustimmen.

Keine Einigung gebe es bei den Verhandlungen mit der katholischen Kirchengemeinde über die Übertragung des Eigentums der beiden Turmuhren in Unterwittighausen und Poppenhausen erzielen können, berichtete Bürgermeister Marcus Wessels. Bislang ist die politische Gemeinde Eigentümerin beider Uhren, während die Kirche Eignerin der Gebäude ist. Bei der Uhr in Poppenhausen ist der Motor für den Stundenschlag defekt und sie ist daher derzeit nur eingeschränkt funktionsfähig.

Mit der Seelsorgeeinheit wurde nun über eine Übertragung des Eigentums der beiden Turmuhren an die Kirche verhandelt. Da diese Verhandlungen zu keinem entsprechenden Ergebnis führten, wird bis auf weiteres keine Reparatur des Schlagewerks der Kirchturmuhr in Poppenhausen erfolgen. pdw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018