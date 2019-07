Lauda-Königshofen.Bei dem derzeitigen Wassermangel auf den Höhen des Main-Tauber-Kreises für die Tiere und Vögel des Waldes bringen Jäger Wasser an vorhandene Wasserstellen oder legen, wie hier oberhalb von Gerlachsheim, neue künstliche Suhlen an. Wie auf Fotos von selbstauslösenden Wildkameras zu sehen ist, herrscht momentan reger Betrieb bei Tag und Nacht an Tränken und Suhlen. Bild: HD

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.07.2019