Jahrgang 1948/49 feierte frohes Wiedersehen

Lauda.Beim Treffen des Jahrgangs 1948/49 hiep Hauptorganisator Roland Klingert 41 teilweise weit gereiste, frühere Klassenkameraden in der Cafeteria ihrer ehemaligen „Volksschule“ willkommen. Bereits hier wurden viele Erinnerungen ausgetauscht. Diese wurden bei einer Führung im historischen Schulzimmer des Heimatmuseums noch intensiviert. Nach Besichtigung der Eisenbahner- und Narrenstube freute man sich auf das Abendessen im Gasthof „Goldener Stern“ bei den ehemaligen Klassenkameraden Gerhard und Maria-Luise Schwab. Am zweiten Tag gab Mitschüler Pfarrer Manfred Hiener in der Marienkirche in einer Andacht manche nachdenklichen Anregungen mit auf den Weg. Nach dem Dank an das Organisationsteam waren sich alle in dem Versprechen einig, sich in fünf Jahren wieder zu treffen. Bild: Besserer

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018