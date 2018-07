Jakobskreuzkraut den Kampf angesagt

Anzeige

Das Jakobskreuzkraut (Jakobsgreiskraut) hat sich in den letzten Jahren besonders an Straßenrändern, Grünland und Weideflächen – auch in der Region – ungestört angesiedelt und vermehrt.

Königshofen. Eigentlich für den Betrachter eine schöne in leuchtend gelb blühende Pflanze, auf der immer Insekten und Schmetterlinge anzutreffen sind, ist eine heimische Pflanze und kein Neophyt.

Sie ist besonders dort, wo eine Nutzung der Wiesenflächen für Futterzwecke stattfindet, durchaus recht gefährlich.