„Jedes Kind erhält bei uns einen Platz“

In Oberlauda wird die Kleingruppe aufgestockt, was eine Erhöhung des Stellenplanes auf 3,86 Fachkraftstellen mit sich bringt. In Unterbalbach ist im Kindergarten die Schaffung einer FSJ-Stelle vorgesehen. Eine unbefristete Springerstelle als Vertretungskraft, die derzeit im Mindestpersonalschlüssel enthalten wäre (Krankheitsvertretung), sei zudem, so Baumeister weiter, in den katholischen Kindergärten geplant, „Sollte die momentan kranke Mitarbeiterin wieder anfangen zu arbeiten, wäre die Springerstelle zusätzlich.

In diesem Zusammenhang forderte Andreas Schäffner (Freie Bürgerliste) die Stadtverwaltung auf, bei der Verrechnungsstelle darauf zu drängen, Stellen nur in seltenen Fällen zu befristen. „Es kann nicht sein, dass Stellen zum Teil über zehn Jahre hinweg befristet werden“, so der Stadtrat aus Gerlachsheim. Und Siegfried Neumann (SPD/Freie Bürger) unterstrich, „dass wir nachhaltig die Möglichkeit unterstützen, andere Anbieter mitzutragen, wenn die Katholische Kirche sich nicht in der Lage sieht, entsprechende Angebote anzubieten.“ thos

