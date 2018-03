Anzeige

Lauda.Die „beste Botschaft der Welt“ können die Kinder der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen seit einiger Zeit immer wieder in sogenannten „Schatzsuchergottesdiensten“ entdecken. Am Sonntag war es wieder soweit: Zusammen mit der Pfarrgemeinde und Pfarrer Ralph Walterspacher feierte eine große Schar von Kindern in der Kirche St. Jakobus den Sonntagsgottesdienst als „Schatzsucherzeit“.

Mit ihrem Team gestaltete Gemeindereferentin Patricia Merkel diesen erfrischenden Gottesdienstteil für die Kinder zum Thema: „Jesus, der gute Hirte“.

In einem kleinen Anspiel zählte ein Hirte seine „Schafe“ und stellte fest, dass eines fehlte. Trotz des Murrens der übrigen „Schafe“ machte er sich auf die Suche nach dem verloren gegangenen und brachte es sicher zu den anderen zurück.