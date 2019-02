Jetzt anmelden

Lauda-Königshofen.Schüler der vierten Klassen können am Mittwoch, 13. März, und am Donnerstag, 14. März, an den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Lauda-Königshofen angemeldet werden. Hierzu sollten sie die Seiten vier, fünf und sieben der Grundschulempfehlung mitbringen. Für die Essenskarten/Cafeteria-Karte werden ein Foto und die Bankverbindung benötigt. Die Fahrschüler brauchen noch ein zusätzliches Foto. Die genauen Anmeldezeiten: Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen: Mittwoch, 13. März, 7 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr, Donnerstag, 14. März, 7 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr; Josef-Schmitt-Realschule: Mittwoch, 13. März, 8 bis 18 Uhr, Donnerstag, 14. März, 8 bis 15 Uhr; Martin-Schleyer-Gymnasium: Mittwoch, 13. März, 8 bis 18 Uhr, Donnerstag, 14. März, 8 bis 15 Uhr

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.02.2019