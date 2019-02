Joachim Herrmann zu Gast bei der JU

Lauda-Königshofen.Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann kommt am 2. Mai zum „Zukunftsdialog“ der Jungen Union Lauda-Königshofen mit, wie Stadtverbandsvorsitzender Marco Hess mitteilte.

„Ich freue mich, in diesem Frühjahr zu Ihnen nach Lauda-Königshofen zu kommen und bin neugierig auf den gegenseitigen Austausch mit Ihnen. Ihre bisherige Bilanz des Zukunftsdialoges zeigt: es ist eine durchweg hochkarätige Reihe“, zitiert Hess den Gast. Herrmann steht seit 2007 an der Spitze des bayerischen Staatsministerium des Inneren und ist zudem stellvertretender Ministerpräsident. Seit knapp 25 Jahren sitzt Herrmann für die CSU im Landtag. Herrmann gilt als Mann der klaren Sprache, hinlänglich auch als Mister „Law-and-Order“.

Der Stadtverband der Jungen Union freut sich auf den „Zukunftsdialog“ mit Joachim Herrmann am 2. Mai. Es ist am Abend eine öffentliche Veranstaltung geplant. Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben, heißt es in der Mitteilung der Jugendorganisation. ju

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019